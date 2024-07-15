В iPhone 17, 18 и 19 значительно изменят камеру: что задумали в Apple

Компания Apple всегда уделяла много внимания камере в своих смартфонах, и в последующих поколениях она получит значительное улучшение. Его уже можно встретить в модели iPhone 15 Pro Max и в дальнейшем оно должно распространиться на последующие обновления линейки – речь идет о тетрапризме.

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Как пишет издание WCCF Tech, тетрапризма обеспечивает расширенные возможности масштабирования. По словам аналитика Минг-Чи Куо, на блог которого ссылаются журналисты ресурса, обе модели iPhone 16 Pro получат линзу с тетрапризмой. Это дает основания предположить, что Apple включит усовершенствованный датчик и в модель Pro Max.

Самый маленький 6,3-дюймовый вариант получит тот же датчик, что и сегодняшний Pro Max. Таким образом, удастся сохранить различия между моделями Pro и упрощенными вариантами iPhone.

При этом Минг-Чи Куо не остановился на обновлениях, которые должны выйти в следующем году. По его данным, iPhone 18 Pro также будет поставляться с объективом, оснащенным тетрапризмой. Также ожидается, что эта модель будет поставляться с контактным датчиком изображения размером 1/2,6 дюйма и разрешением 48 МП. Журналисты ожидают, что производитель улучшит аппаратное обеспечение камеры на iPhone 18 Pro Max и оно будет превосходить его 6,3-дюймовый аналог.

По данным аналитика, тетрапризма будет встроена и в обновленный объектив iPhone 19 Pro Max, который ожидается в 2027 году. Однако он не сообщает никаких точных подробностей о сенсорах и о том, чем будут они лучше аналогов предыдущих поколений.

Вместе с тем, Минг-Чи Куо утверждает, что обновление будет значительно больше, чем у предыдущих поколений, поскольку позволит улучшить возможности оптического зума и усовершенствовать качество изображения. Для этого Apple может использовать линзу с меньшей призмой в рамках своей модернизации. Однако это может привести к тому, что производитель даст ей другое название – это уже не будет тетрапризма.

Впрочем, на данном этапе следует иметь в виду, что прогнозы таких изменений основываются на первоначальных предположениях. Последнее слово остается за компанией Apple и конечный результат может отличаться от заявленного.

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