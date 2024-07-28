В Италии открыли Путь любви, который 12 лет был закрыт из-за оползня

Самая красивая дорога западного побережья Италии, 12 лет назад разрушенная оползнем, вновь откроется для посетителей. Лигурийский маршрут Via dell'Amore, что переводится как как Путь любви, был открыт 27 июля.

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Путь любви разрушился в 2012 году, а реставрационные работы начались только в 2022-м. Подробнее о туристической жемчужине западного итальянского побережья рассказало издание The Mirror.

Дорога над морем простирается на 900 метров и стала знаковым символом Лигурии как одна из самых известных троп в мире. Путь соединяет два небольших живописных села Риомаджоре и Манарола. Местность Чинкве-Терре в 1997 году была объявлена ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

Тропа прорыта сквозь твердую скалу. Считается, что этот путь возник в начале 20-го века, когда железнодорожная линия Генуя-Ла-Специя провела модернизацию.

Железнодорожникам требовалась пешеходная дорожка, чтобы передвигаться между Риомаджоре и Манаролой, когда строился туннель между двумя деревнями. По преданию, тропа стала местом встречи влюбленных из двух деревень.

Ла Специя в Лигурии является ближайшим городом до пешеходного маршрута, примерно в 25 минутах езды. Кроме того, вы можете отправиться на Via dell'Amore из Генуи, что займет примерно полтора часа поездом или час 45 минут на автомобиле.

Дорогу открыли после инвестиций в размере 23 миллиона евро.

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