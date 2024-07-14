В Италии снова продают дома за 3 евро: какие условия сделки

В 2019 году село Самбука-ди-Сицилия на юге Италии стало известно благодаря беспрецедентной акции. Дома там продавали всего за 1 евро.

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Подобные схемы стали популярным способом вовлечь новых жителей в сельские заброшенные регионы. Тогда покупатели приезжали даже из США и Ближнего Востока, что способствовало росту местной экономики более чем на 20 миллионов евро. Издание Euronews сообщает, что в Италии снова начали продавать жилье всего за 3 евро.

Дом в Италии за 3 евро

Кто бы ни мечтал жить в теплом итальянском климате, в окружении морей, гор, лимонных рощ и невероятного культурного наследия? После успешных продаж в 2019 и 2021 годах Sambuca di Sicilia выставляет на аукцион еще одну партию дешевых домов.

Однако, как и в прошлый раз, потенциальным покупателям следует знать о нескольких условиях.

На этот раз доступно десять домов по стартовой цене 3 евро. Постройки расположены в старом районе города и, как сообщается, "структурно такие же прочные, как и те, что были проданы по предварительным схемам".

Эти дома были покинуты после землетрясения 1969 года и принадлежат местным властям, поэтому процесс продаж проходит легче, чем в местах, где городские советы должны поддерживать связь между покупателями и частными владельцами.

Предлагаемая недвижимость – это квартиры с двумя или тремя спальнями площадью не более 80 квадратных метров, построенные из камня медового оттенка. Дома имеют два-три этажа, а некоторые – даже террасы.

В чем здесь подвох

Дома продаются на аукционе тому, кто предложит самую высокую цену, поэтому цена покупки, вероятно, будет значительно выше символической суммы в 3 евро – раньше большинство домов удалось продать по цене от 5000 до 10 000 евро.

Некоторые из предлагаемых домов могут похвастаться внутренними двориками с красивыми лимонными деревьями и яркой майоликовой плиткой.

Но большинство объектов недвижимости пока не пригодны для проживания, поэтому покупателям придется провести масштабные ремонтные работы. Новые владельцы должны рассчитывать заплатить не менее 30 000 евро за базовую реконструкцию, а за полное обновление – более 200 000 евро.

Ремонтные работы должны быть завершены в течение трех лет после покупки, иначе покупатели лишатся депозита в размере 5000 евро, который требуется во время торгов. Заинтересованные заявители могут найти информацию на английском языке и фотографии доступных объектов, а также формы заявлений на сайте городского совета.

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