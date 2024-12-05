В Италии туристы больше не смогут сами заселяться в квартиру: почему так

Италия запретила туристам самостоятельно заселяться в арендуемые дома. Теперь гостей на краткосрочную аренду должны встречать лично владельцы или менеджеры недвижимости.

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Это нововведение вступило в силу после подписания правительственного указа 18 ноября. Основная причина — повышение мер безопасности и сохранение общественного порядка, особенно в преддверии важных событий, таких как Юбилей 2025 года в Риме, сообщает Euronews.

Правительство Италии объясняет, что автоматизированные системы заселения представляют риск для общества. Использование ящиков для ключей или кодовых замков делает невозможным идентификацию гостей, что может способствовать распространению преступности или терроризма. Особую обеспокоенность вызывает факт, что заселяемые таким образом лица могут оставаться неизвестными для правоохранительных органов.

Местные власти начали активную информационную кампанию среди владельцев недвижимости и платформ аренды, таких как Airbnb и Booking. Все краткосрочные арендодатели обязаны лично встречать гостей, проверять документы и регистрировать их в полиции в течение 24 часов.

Решение вызвало положительные отзывы среди местных властей. В частности, мэр Рима Роберто Гаультьери назвал его "хорошей новостью" и поддержал борьбу с неконтролируемым размещением съемных квартир. Он также заявил о намерении демонтировать все существующие ящики для ключей в городе.

Жители крупных городов, таких как Рим и Милан, долго выступали против неконтролируемого повышения краткосрочных аренд. Их возмущали шум, рост цен на жилье и снижение качества жизни из-за наплыва туристов. В начале года протестующие даже повреждали ящики для ключей на улицах.

Итальянские медиа отмечают, что главная цель такого решения — обеспечить публичную безопасность во время многочисленных мероприятий, которые пройдут в ближайшие годы. Особый акцент сделан на предотвращении преступлений и террористических угроз.

Для путешественников это означает необходимость заранее договариваться о встрече с владельцами жилья. Самостоятельное заселение через кодовые замки или ящики теперь запрещено, что может повлиять на комфорт туристов, но в то же время будет способствовать усилению безопасности.

Правительство Италии рассчитывает, что нововведение улучшит контроль над краткосрочной арендой и повысит уровень защиты как местных жителей, так и самих туристов.

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