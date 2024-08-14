В Италии запустили визу для цифровых кочевников: как ее получить и сколько для этого нужно зарабатывать

Италия всегда была страной, привлекавшей туристов со всего мира. В последние годы эта страна также стала популярным местом для тех, кто стремится совместить работу с путешествиями – цифровых кочевников.

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Недавно было объявлено о запуске визы, открывающей новые возможности для тех, кто стремится работать, путешествуя и наслаждаясь жизнью в Италии. О своем опыте ее получения рассказала уроженка США, которая начала свой бизнес в 2020 году и с тех пор работает отдаленно Челси Уэйт.

В Италии появилась новая виза для цифровых кочевников, позволяющая удаленным работникам оставаться в стране до года. Несмотря на то, что она доступна всего несколько месяцев, она уже привлекла некоторых авантюрных путешественников, воспользовавшихся новыми возможностями.

После первого визита в Италию в 2017 году Уэйт поняла, что именно эта страна станет ее новым домом. Поэтому, когда девушка узнала о запуске визы для цифровых кочевников, она решила немедленно воспользоваться возможностью.

Однако процесс получения визы был сложным и требовал значительной подготовки. Поскольку инициатива новая, информации о том, как правильно подать заявку, было очень мало. Это заставило Челси самостоятельно искать ответы на многочисленные вопросы и решать множество проблем, связанных с этим процессом.

Трудно ли получить цифровую кочевую визу в Италии?

Одной из основных проблем, с которой столкнулась Челси, было получение контракта на аренду жилья, что является необходимым условием для подачи заявки на визу. В Италии для заключения договора аренды часто нужен codice fiscale – налоговый код, который обычно выдается гражданам Италии при рождении. Он также необходим для открытия банковского счета и получения телефонного номера в стране. Однако получить codice fiscale иностранцу, еще не проживающему в стране или не имеющему визы, может быть сложно.

К счастью, благодаря помощи итальянского агента по недвижимости Челси удалось найти способ подписать договор аренды для тех, кто планирует переехать в Италию и еще не имеет налогового номера.

Уровень доходов

Также итальянская виза для цифровых кочевников имеет некоторые отличия от виз, которые предлагают другие европейские страны. Она ориентирована на высококвалифицированных работников, имеющих годовой доход не менее 28 000 евро.

Образование

Для Челси часть процесса подачи заявки была связана с получением подтверждения образования. Сначала она считала, что достаточно нотариально заверить документы в США, однако Италия требует проверку квалификации через Информационный центр по академической мобильности и эквивалентности (CIMEA), который руководит признанием иностранных дипломов.

Советы по получению кочевой визы в Италии

Принимая во внимание свой опыт, Челси поделилась тремя основными советами для тех, кто хочет получить цифровую кочевую визу в Италии.

Подготовка

Процесс подачи заявки на визу может быть сложным, поэтому важно быть максимально подготовленным, иметь все необходимые документы и предусмотреть возможные затруднения.

Ищите помощь у местных

Важно иметь поддержку в Италии, особенно при решении вопросов, связанных с арендой жилья и другими административными моментами.

Финансы

Процесс подачи заявки может быть дорогостоящим, учитывая такие расходы, как страховые взносы, проверка документов и плата за саму визу.

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