В кинотеатрах стартует триллер, который уже называют мастер-классом по саспенсу: зрители будут сопереживать маньяку

Режиссера М. Найт Шьямалана называют одним из самых неоднозначных в Голливуде – он то выдает настоящий шедевр с крепким саспенсом ("Шестое чувство", "Сплит"), то полностью проваливается ("Время", "Земля после нашей эры"). Похоже, что его следующая киноработа, триллер "Западня" будет из числа действительно удачных.

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Картина с Джошем Хартнеттом в главной роли рассказывает об отце, который ведет свою дочь на концерт известной певицы. По ходу шоу Купер, а именно так зовут героя, начинает замечать, что что-то не так. Оказывается, концерт – это ловушка, которую устроила полиция, чтобы поймать жестокого маньяка-убийцу. И этот маньяк по кличке Мясник – это и есть Купер. С этого начинается игра на выживание, в которой зрителю будет непросто сделать правильный моральный выбор.

Критики, уже увидевшие картину, наперебой хвалят игру Джоша Хартнетта, режиссуру Шьямалана и зловещую атмосферу фильма. Они отмечают, как много человечности главный актер привнес в своего темного персонажа и как заставил зрителя сопереживать ему. Игру Хартнетта в этом сложном образе называют выдающейся.

Некоторые критики характеризуют "Ловушку" не иначе, как абсолютный хит постановщика, "мастер-класс по нагнетанию саспенса" и возвращение к старому узнаваемому стилю Шьямалана. Режиссер умеет закрутить сюжет так, чтобы сбить зрителя с толку и ошеломить его неожиданным финалом. И в новой работе это демонстрирует в полной мере.

Отмечают также и музыку, хорошо работающую на развитие сюжета. Героиню Леди Рейвен, на концерте которой проходят события, воплотила молодая певица и актриса Салека Шьямалан. Она поделилась для фильма своими хитами и режиссер мастерски влил их в сюжет.

На Украине картина выйдет в прокат 1 августа. Кроме постановки, Шьямалан традиционно отвечал в "Западне" за сценарий. Компанию Джошу Хартнетту на экране составили Ариэль Донохью (сериал "Волк как я"), Хейли Милз ("Ловушка для родителей"), Элисон Пилл ("Скотт Пилигрим против мира") и другие.

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