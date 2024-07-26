В Китае назвали неожиданный автомобиль с лучшей системой автоматической парковки: что известно о Denza N7

Китайский автопроизводитель Denza удивил результатам своей модели Denza N7 во время блогерских тестов автоматических систем парковки. Компания выиграла это соревнование, несмотря на то, что устанавливает на свои авто оборудование BYD, которое не считается наиболее совершенным.

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Как пишет издание Car News Chinа, в серии тестов приняли участие пять моделей: Avatr 12, Aito M7, Denza N7, Xpeng G6 и IM LS6. Все автомобили оснащены лидаром и обладают наиболее мощными возможностями интеллектуального вождения, представленными в пределах каждой марки. Машины прошли серию из четырех испытаний на парковку, чтобы определить лучшее. В тесты вошли парковка задним ходом, парковка задним ходом в узком пространстве, парковка под углом и парковка со стеной впереди.

В первом тесте все автомобили, кроме IM LS6, успешно справились с заданием. IM LS6, хоть и смог обнаружить свободное пространство, не смог завершить маневр и остановился на полпути. Самым быстрым автомобилем, завершившим тест, стал Avatr 12, который выполнил все три попытки менее чем за минуту каждая. Ни одному другому автомобилю не удалось завершить маневр менее чем через минуту.

Сходным образом справились Denza N7 и Aito M7. Они были очень успешными в распознавании парковочного места и фактической парковке. Все три из этих автомобилей смогли припарковаться в центре отведенного места. Но с этим не справился Xpeng G6 – он постоянно клонился немножко в правую сторону. Кроме того, Xpeng показал самое медленное время 1:27.12. Таким образом первый тест выиграл Avatr 12. В этом случае длина парковочного места составляла 6 метров, ширина — 2,5 метра, а ширина дороги в данном случае составляла пять метров.

В тесте на параллельную парковку победителем стал Xpeng G6, показавший лучшее время – 1:04,03. Кроме того, в одной из попыток ему понадобилось всего два переключения между передним и задним ходом. Avatr 12 и Denza N7 смогли припарковаться по центру при каждой попытке, в то время как Xpeng G6 и Aito M7 в одном случае припарковались с отклонением в левую сторону. И снова IM LS6 показал худший результат, не завершив вторую попытку, а в двух других попытках припарковавшись слишком далеко влево. Кроме того, он показал самое медленное время – 1:39,53 секунды. Длина парковочного места составляла шесть метров, ширина — 2,5 метра, а ширина дороги, с которой автомобиль пытался припарковаться параллельно, составляла четыре метра.

В случае с парковкой под углом тест смогли завершить всего три автомобиля. И Xpeng G6, и IM LS6 не смогли распознать место во всех трех попытках и потому потерпели неудачу. Остальные три автомобиля успешно припарковались в каждой из попыток. Здесь Denza N7 стал абсолютным победителем, все три раза показав самое быстрое время. Ему также понадобилось меньше переключений между передним и задним ходом, чем конкурентам. В этом случае парковочное место было чуть больше, чем в других тестах – шириной 2,8 метра и длиной 6 метров, а ширина дороги, используемой для автомобиля, составляла 4,5 метра.

Последний тест по парковке перед стеной был самым сложным. В нем автомобиль двигался вперед к стене в конце парковочного места. Тест имитировал сценарий для парковки на крытой автостоянке. Ни Xpeng G6, ни IM LS6 не смогли выполнить задание. Так Xpeng G6 просто сообщил, что парковочное место недоступно. В свою очередь, IM LS6 попытался спланировать путь и совершить разворот, прежде чем показаться на полпути.

И Aito M7, и Avatr 12 используют систему Huawei прибегли к похожему подходу с решением проблемы с пространством. Каждому авто удалось припарковаться с первой попытки, но две другие были неудачными из-за того, что они не смогли распознать место. Более того, оба автомобиля двинулись вперед, когда они выполнили задание.

Единственным автомобилем, прошедшим этот тест, был Denza N7, успешно выполнивший все три попытки. В отличие от автомобилей с двигателями Huawei, Denza успешно сдал назад во всех трех попытках и был правильно отцентрирован, в отличие от M7, припаркованного справа. Само пространство было шесть метров в длину и 2,5 метра в ширину, а дорога, по которой приближался автомобиль, была шириной в шесть метров.

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