В Копенгагене и Амстердаме начали 'прятать' достопримечательности от туристов: что случилось

Европа страдает из-за бума туризма, и это факт. А вот методы борьбы с нашествием отдыхающих разные страны и разные города придумывают сами.

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Так, столичные Амстердам (Нидерланды) и Копенгаген (Дания) начали использовать один и тот же прием. Как пишет британское издание Mirror, они стали скрывать от приезжающих свои достопримечательности.

Базой для такого подхода стал эксперимент, проведённый в 2021 году. Его поставил Ондржей Митас, старший преподаватель Университета прикладных наук Брэда. Он взял 155 туристов, прибывших в голландскую провинцию Оверэйсел и предложил им один из двух цифровых инструментов планирования, чтобы вдохновить на поездки. Одна группа получила программу с отмеченными на ней популярными направлениями, другие получили инструмент, которым руководил виртуальный консьерж на основе искусственного интеллекта под названием Travel With Zoey. Его задачей было рекомендовать менее известные туристические достопримечательности.

Обе группы использовали свои программы, а затем приняли участие в опросе об уровне удовольствия отпуском. Выяснилось, что все туристы продемонстрировали примерно одинаковые результаты – всем понравился отдых, независимо от того, был ли он спланирован самостоятельно или с помощью специально настроенного ИИ. Теперь Митас и команда Travel with Zoey работают с туристическими советами по поводу посещения Амстердама и Копенгагена, чтобы масштабировать и воспроизвести эксперимент.

Один из способов, к которым прибегает электронный советчик, это перенаправление потоков отдыхающих на менее известные достопримечательности. Эта креативная стратегия преследует цель изменить туристический облик популярных городов. Виртуальный помощник рекомендует пользователям не наиболее очевидные и, соответственно, популярные точки, а выбирает не менее интересные, но скрытые жемчужины – музеи, архитектурные и природные чудеса и т.д. Таким образом, толпы в городах становятся меньше, а сами туристы получают более аутентичный опыт. Кроме того, это более равномерно распределяет доходы от туризма.

Второй способ, которым оба города работают над ограничением негативных последствий чрезмерного туризма – это вознаграждение гостей за хорошее поведение. К примеру, в Копенгагене посетителям, которые стараются соблюдать стандарты экологичного быта, дарят бесплатные подарки. Туристы, которые сортируют мусор, пользуются общественным транспортом или участвуют в волонтерской деятельности, имеют право на получение вознаграждения. Таким образом, город тратит меньше денег на уборку популярных туристических точек, а гости могут бесплатно посетить какие-то интересные достопримечательности или полакомиться местными деликатесами.

Амстердам при этом работает над программой сокращения потока туристов. С 2026 года здесь планируется сократить количество разрешений на остановку круизных судов, а к 2035 году вообще вынести терминал для них за пределы центра города. Местные власти также планируют ввести ограничения на краткосрочную аренду жилья до конца года. Вдобавок в Амстердаме запустили кампанию "Оставайтесь в стороне", которая поощряет туристов посещать меньше вечеринок в квартале Красных фонарей. Также нидерландская столица запретила употребление каннабиса в общественных местах на улицах, что уже помогло ограничить безрассудное поведение туристов.

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