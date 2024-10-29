В лидеры украинского Netflix вырвался фильм 'Вурдалаки': что известно о новинке

Каждый год накануне Хэллоуина особую популярность приобретают истории о страшных и фантастических существах. Случилось так и в этот раз – на первое место в рейтинге фильмов на стриминге Netflix в Украине вырвался фэнтезийный фильм "Вурдалаки".

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OBOZ.UA рассказывает, о чем эта картина. А также в чем секрет ее успеха.

Семейный фильм вышел на Netflix 23 октября. В основу истории легла настольная карточная игра The Werewolves of Millers Hollow. Ее создали французы Филипп де Пальер и Эрве Марли. По своей сути, она напоминает "Мафию". Именно в нее решают сыграть главные герои "Вурдалаков".

Коробку с игрой главный герой находит на чердаке дедовского дома и решает собрать за столом всю семью. Но, само собой, у остальных свои планы – внучки хотят есть и общаться в соцсетях, внук переживает за свою прическу, их мама думает о работе, а деда мучает деменция. Вдруг вся эта не слишком сплоченная компания оказывается на том же месте, но в 15 веке. И играть в поиски замаскированных оборотней им придется по-настоящему, если они хотят вернуться домой. При этом придется как-то вписываться в правила средневекового общества. То есть большого количества неудобных ситуаций героям точно не избежать.

Как и сама игра, лента "Вурдалаки" является французской по происхождению. Ее режиссером выступил Франсуа Юзан, известный по сценарной работе над сериалом "Люпен". Историю он разработал вместе с Селест Балин и Эрве Марли. Каст картины возглавляет звездный Жан Рено, в кадре с ним работают Франк Дюбоск, Сюзанн Клеман, Лиза До Куто Тейшейра, Рафаэль Романд, Ализе Кони, Грегори Фитусси, Джонатан Ламберт и Бруно Гуери.

Критики называют "Вурдалаков" вторичным к тому же "Джуманджи" и ругают за слабый сюжет, плохо работающий с приключенческой составляющей игры. А режиссуру характеризуют как посредственную и ленивую.

Тем не менее, немало рецензий отмечают отличную экранную химию между актерами и неплохой твист в конце истории. К тому же, критикам нередко нравится французский шарм этой семейной комедии. Так что, если не ожидать от фильма слишком многого, говорят они, от него можно получить удовольствие.

И об этом свидетельствуют просмотры картины на Netflix. "Вурдалаки" занимают первое место по просмотрам полнометражных фильмов среди украинских зрителей.

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