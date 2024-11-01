В новых 'Мстителях' могут вернуться Танос и Пеппер Поттс: что известно

Летом стало известно, что студия Marvel готовит целых два новых фильма о Мстителях – любимой команде супергероев. И, похоже, что громких возвращений в них будет больше, чем обещанный ранее камбэк Роберта Дауни-младшего..

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По крайней мере, как минимум двое актеров уже заявили, что не прочь вернуться к своим ролям в комикс-киновселенной. Как выяснил OBOZ.UA, речь идет о Джоше Бролине, сыгравшем космического злодея Таноса, и Гвинет Пэлтроу, воплощавшей возлюбленную Железного Человека Пеппер Поттс.

Так Бролин в интервью изданию Collider заявил, что не прочь повторить свою роль, если история будет "правильной". "Я не шучу – есть что-то в том, чтобы играть Таноса", – сказал он. И добавил: "Танос должен соответствовать, если вы собираетесь вернуть его. Я сделал бы что угодно, что братья Руссо (режиссеры франшизы, - ред.) захотели бы от меня".

Возвращение Бролина не кажется нереалистичным, в частности, потому, что один из двух запланированных фильмов о Мстителях должен быть основан на сюжете комиксов Marvel 2015 года, в котором сталкиваются разные реальности и образуется Battleworld. Это делает возможность возвращения любых персонажей из мультивселенной. Даже погибших.

Что касается Пеппер Поттс, на ее появление в ребуте франшизы намекнул инсайдер Дэниел Рихтман. По его данным, студия сейчас размышляет о том, чтобы дать Гвинет Пэлтроу эту роль снова. Хотя тот же Рихтман отметил, что не в курсе, велись ли с ней уже какие-то переговоры по этому поводу.

Примечательно, что сама Пэлтроу ранее комментировала вероятность своего возвращения в фильмы Marvel. На этот вопрос она отшутилась, что ей это не интересно, если во франише не будет играть ее экранный партнер Роберт Дауни-младший. Как ранее стало известно, актер согласился вернуться в супергеройскую вселенную. При этом на этот раз в образе злодея Доктора Дума.

Как ранее сообщалось, Marvel сейчас работает сразу над двумя новыми фильмами о Мстителях. Студия даже определила дату их премьеры. Так "Мстители: Судный день" должен появиться в прокате 1 мая 2026 года, а "Мстители: Тайные войны" – 7 мая 2027 года. Команду супергероев решено было возродить на фоне кризиса с новыми фильмами. Они не собирают желаемую кассу и не радуют зрителей и критиков.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о Громовержцах – команде злодеев Marvel, которые получат свой фильм уже будущей весной. Премьера одноименного боевика назначена на 5 мая 2025г.

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