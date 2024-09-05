В ноябре в продажу поступит обновленная версия Dacia Duster: чем удивит и какая цена

Уже этой осенью в продажу поступит совершенно новый Dacia Duster. Модель предложит эффективный ряд силовых агрегатов и множество преимуществ за вполне доступные деньги.

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Подробнее об обновленном авто рассказало британское издание Top Gear. Например, порадовало любителей электромобилей тем, что в линейке будет доступна гибридная версия. Цены будут начинаться от 18 745 фунтов стерлингов за базовую комплектацию Essential и достигать 26 745 фунтов стерлингов за полностью укомплектованную версию Extreme.

Dacia Duster Hybrid 140 поразит 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем и парой двух электроустановок, выдающих в общей сложности 141 л. Да, это не самый быстрый в мире вариант, но преимущество такого двигателя в том, что он эффективен. Модель сможет работать на электричестве до 80% времени. Это также единственный вариант силовой установки, поставляемый с автоматической коробкой передач, а остальные оснащены шестиступенчатыми механическими коробками.

Альтернатива в среднем сегменте называется TCe 130 – это турбированный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель, дополненный 48-вольтовым мягким гибридным двигателем, передающий 131 л. с. по выбору два или четыре колеса. Или, если вы хотите пойти по проторенному пути, вы можете выбрать 100-сильный четырехцилиндровый двигатель Bi-Fuel, который, как утверждается, обеспечивает до 1300 км на одном баке. Для сравнения, это расстояние от Лондона до Милана. Полноприводные модели предлагают до пяти режимов управления, чтобы адаптировать автомобиль к разным условиям.

Duster также получил более свежий и впечатляющий внешний вид. К примеру, ему сделали более толстую защиту дна и колесных арок, а бамперы изготовили из нового материала под названием Starkle. Это частично переработанные композиты. Поскольку он сохраняет свой естественный цвет, следы встречи с фонарными столбами должны быть менее заметны.

Внутри новая Dacia Duster будет использовать новую платформу CMF-B, которая откроет больше места для разных мелочей Fruit Shoot. Также был уменьшен крен кузова и улучшена устойчивость на поворотах. Езда в обновленном авто ощущается более мягкой.

Стандартные комплектации модели включают 10,1-дюймовый центр мультимедиа и семидюймовый цифровой дисплей водителя с Apple CarPlay и эквивалентом Android, установленными как часть базового технического пакета. Также Dacia пошла еще дальше со своей системой точек крепления аксессуаров YouClip, в которой нашлось несколько дополнительных мест для GoPro и других гаджетов.

Новый Duster поступит в продажу в ноябре. Благодаря умеренным ценам и хорошей комплектации ему прочат большой спрос.

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