В одной из величайших мечетей мира в ОАЭ появились экскурсии по-украински

Продолжается распространение и популяризация украинского языка в мире. В столице Объединенных Арабских Эмиратов теперь можно прослушать аудиогид-экскурсию на украинском языке.

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Функция стала доступна в Большой мечети шейха Заида в ОАЭ. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Большая Мечеть Шейха Заида находится в Абу-Даби, столице ОАЭ. Вход доступен всем желающим. Туристам будут предложены разнообразные виртуальные экскурсии с использованием технологий дополненной реальности через мультимедийные устройства-гиды.

В общей сложности экскурсии доступны на 14 языках. Украинский появился в рамках проекта Елены Зеленской по распространению языка в ведущих мировых памятниках.

В настоящее время уже функционируют 85 таких аудиогидов в 46 странах мира.

Елена Зеленская подчеркнула, что еще в 2021 году во время визита президента в Эмираты были предварительные договоренности о запуске украинского аудиогида.

"Для меня очень важно, что отныне один из ведущих памятников ОАЭ заговорит на украинском и сделает взаимопонимание и сотрудничество между нашими народами еще глубже. В то же время убеждена, что украинский как один из самых благозвучных языков мира станет дополнительным украшением Великой мечети шейха Заида", – отметила Зеленская.

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