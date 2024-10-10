В октябре +30: назван остров с лучшими пляжами

В октябре в Европу приходит холодная и мокрая осень и мы все начинаем скучать по лету. Вернуть теплый сезон поможет отпуск, особенно если правильно выбрать пункт назначения.

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Как пишет издание Express, один из турагентов решил проанализировать, где можно найти лучшие пляжи среди стран, где в октябре и ноябре держится летняя погода. И победитель получился несколько неожиданным – это не то место, которое первым приходит в голову, когда вы думаете о пляжном отдыхе.

Первое место в рейтинге из 42 локаций занял Мадагаскар, получив средний рейтинг пляжей 8 из 10. При этом 50% из 22 проанализированных пляжей заслужили оценку пять звезд или выше за удобство. Яркие синие воды океана здесь сочетаются с великолепным белым песком. Наивысшую оценку получили пляжи Мар Эсмеральда и пляж Сакалава. Оба финишировали с рейтингом 8,4.

Расположенный в Индийском океане у восточного побережья Мозамбика в Африке, Мадагаскар имеет 4800 км береговой линии. Здесь можно встретить уютные бухты и золотые пески. А вокруг основного острова рассыпаны десятки маленьких клочков суши, предлагающих уединение. Найти на Мадагаскаре можно все – от роскошного курортного отдыха до романтических и тихих локаций.

Вы можете отправиться на восток острова, чтобы посетить там Нуси Мангабе, расположенный в защищенных водах залива Антонгил, и бывший пиратский остров Нуси Бораха. Но вам не обязательно ехать на эти более мелкие, уединенные острова, чтобы найти рай. Прекрасные пляжи встречаются на всем побережье главного острова. Эксперты больше всего рекомендуют те, которые находятся в отдалении от юго-западных прибрежных городов Тулиара, Ифати и Анакао.

Обычно у пляжа вы можете найти рестораны, где подают потрясающие морепродукты. А из развлечений на воде предлагаются плавание с маской и трубкой на коралловых рифах и океанские круизы в поисках акул, китов, черепах и других удивительных существ. На суше вы можете встретить лемуров – Мадагаскар является естественным ареалом их обитания.

Второе место после Мадагаскара в исследовании заняла еще одна восточноафриканская страна Танзания, где находится Занзибар. Он также известен своими белыми песчаными берегами и кристально чистой водой. На третьем месте оказался Маврикий, субтропическое островное государство в Индийском океане. В Европе Италия была названа страной с лучшими пляжами, на втором месте оказалась Франция, а на третьем – Мальта.

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