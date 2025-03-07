В поиске Google появился режим искусственного интеллекта: как работает

Искусственный интеллект постепенно проникает в сервисы, которыми мы пользуемся каждый день. И вот уже поисковая система Google вводит экспериментальную функцию "Режим ИИ", помогающую обрабатывать запросы пользователей.

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Как пишет издание TechCrunch, сложные запросы будут обрабатываться с привлечением моделей от Google, а также OpenAI и Perplexity. Эти системы ИИ будут собирать и анализировать данные из многих источников и давать пользователю ответ на основе обработанных данных.

Воспользоваться режимом искусственного интеллекта смогут пользователи с подпиской Google One AI Premium и участники Search Labs. Они будут взаимодействовать со специальной версией разговорного чата Gemini 2.0. Созданный для этих целей режим будет руководствоваться принципом разветвления запросов. С его помощью можно одновременно получать несколько связанных между собой запросов из разных источников и объединять полученные результаты в один ответ.

Скажем, по запросу о сравнении технических характеристик различных гаджетов (например функции отслеживания сна в смарт-часах и смарт-кольцах) встроенный в Google ИИ проведет подробное сравнение возможностей различных устройств. В выдаче он предоставит ссылки на все статьи, из которых получал данные. А потом ему можно будет задать разные дополнительные вопросы по теме.

"В ходе тестирования мы увидели, что люди задают вопросы, примерно вдвое превышающие длину запроса в традиционном поиске, и они также продолжают искать и задают дополнительные вопросы примерно в четверти случаев", — поделился вице-президент из продуктов Google Search Робби Стайн.

Внедрение ИИ в поиск Google находится на стадии испытаний. Поэтому не все функции могут работать оптимальным образом. Разработчики планируют на основе пользовательских отзывов внести необходимые усовершенствования. К примеру, сделать опыт использования поиска через ИИ более визуальным, а также научить систему обрабатывать большее количество источников.

Также в планах научить поиск на искусственном интеллекте определять, когда нужно к ответу прикреплять гиперссылку, а когда отвечать с помощью изображения или видео. Первое может понадобиться, скажем, при бронировании билетов, а второе будет более полезным, когда требуются разного рода инструкции.

Испытать поиск с искусственным интеллектом могут все пользователи подписки Google One AI Premium. Для этого нужно воспользоваться этой ссылкой. А на мобильных устройствах владельцы такой подписки получат специальную кнопку "Режим ИИ" под строчкой поиска Google.

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