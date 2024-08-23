В профиль Instagram можно будет добавить музыку: как работает новая функция

Социальная сеть Instagram постоянно работает над тем, чтобы предоставить своим пользователям как можно больше возможностей для самовыражения. И одной из них стала возможность добавлять любимую песню в свой профиль.

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О появлении такой функции платформа сообщила накануне, пишет издание The Verge. Журналисты уже отметили, что она напоминает похожую фишку соцсети Myspace, которая была очень популярна в начале 2000-х годов.

Ранее в Instagram уже стала доступной возможность добавлять к своим сообщениям и Reels аудиотреки. Песня профиля во многом повторяет этот функционал.

Чтобы добавить песню, необходимо перейти на страницу редактирования профиля и выбрать соответствующий пункт. Далее пользователь получит возможность выбрать из библиотеки лицензированной музыки Instagram. Она же доступна и для разного типа постов. Вставить на свою страницу можно 30-секундный фрагмент трека. Песня будет отображаться в шапке страницы до тех пор, пока владелец аккаунта не решит изменить или удалить его.

В отличие от Myspace, в Instagram добавленные в профиль песни не будут воспроизводиться автоматически. Пользователи могут запускать и останавливать трек по собственному желанию.

Амбасадором нововведения соцсеть выбрала популярную певицу Сабрину Карпентер, выпустившую один из самых больших хитов этого лета Espresso. Пользователям Instagram стала доступна для добавления в профиль ее песня Taste. Она была опубликована таким образом еще до официального релиза.

Instagram также добавил несколько скрытых функций, посвященных альбому Карпентер Short n'Sweet, вышедшему 23 августа. Использование ключевых слов, таких как "Sabrina" или эмодзи кофейной чашки, сделает временные сообщения Notes светло-голубыми. Также появилась специальная тема для чата под названием "Carpenter".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что TikTok решил запустить конкурента Instagram.

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