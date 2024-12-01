В Саудовской Аравии хотят построить гостиницу, похожую на город из 'Властелина колец': что с ним не так

Культовый роман Джона Толкина "Властелин колец" продолжает вдохновлять художников, творцов и архитекторов по всему миру. Недавно объявили о новой туристической разработке для Акабского залива – и проект подозрительно напоминает мотивы популярной экранизации.

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В рамках чрезвычайно противоречивого проекта мега-города NEOM лидеры Саудовской Аравии обнародовали планы Siranna – новой гостиницы в форме шестиугольной колонны с 65 номерами и 35 частными резиденциями. Детали рассказало издание Mirror.

Поклонники вселенной "Властелина колец" быстро заметили сходство здания с Минас-Тиритом – белая крепость, огороженная стенами, возвышается над пыльными равнинами и встроена в гору.

"Siranna является примером бескомпромиссных усилий NEOM создать простанства в природе, которые поддерживают постоянную жизнь в будущем и лелеют креативность, предлагая при этом непревзойденный опыт гостеприимства класса люкс", – говорится в сообщении NEOM.

Кроме оригинального дизайна, в отеле будет пляжный клуб, оздоровительный центр и спа-центр.

Спроектированный Вудсом Баготом, окружающий ландшафт Сиранны включает скалы и естественные тропы.

Хотя точная стоимость амбициозного отеля не была обнародована, проект NEOM оценивается в сумму от 1 до 1,5 трлн долларов. Это больше, чем огромный государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, составивший 925 миллиардов долларов по состоянию на июль этого года.

"Поскольку NEOM вступает в новый этап реализации, новое руководство обеспечит операционную непрерывность, гибкость и эффективность в соответствии с общим видением и целями проекта", – говорится в заявлении Neom.

Всего проект NEOM должен содержать 10 регионов, включая портовый город в форме восьмиугольника под названием Оксагон, зеркальный мега-город The Line и островной курорт под названием Sindalah.

В последние месяцы проект постоянно критиковали из-за нарушений прав человека. Правозащитная организация ALQST сообщила, что 21 000 рабочих погибли с того момента, как в 2016 году в Саудовской Аравии начался более широкий проект Vision 2030.

В октябре документальный фильм ITV под названием "Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia" также утверждал, что около 100 000 человек пропали без вести с момента запуска планов Vision 2030. По данным Reuters, руководители проекта работали в чрезвычайно сжатые сроки, но все же пришлось столкнуться .

В начале этого года эксперты Совета ООН по правам человека выразили тревогу по поводу казней рабочих. Саудовская Аравия опровергла эти обвинения, а наследный принц Мохаммед бин Салман, правитель Королевства, пообещал потратить триллионы на улучшение международного имиджа страны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, действительно ли Саудовские принцы готовятся нанести удар по российской нефти.

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