В сеть слили кадры нового авто Kia Sportage: как изменили машину

Шпионы за автобрендами поймали новую крупную рыбу. Недавно инженеры южнокорейского концерна Kia были замечены за тестированием макетов обновленного Sportage, который должен появиться в автосалонах в следующем году как модель 2026 года.

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Как пишет издание Motorauthority, опубликовавшее снимки новинки, Kia обновила свой кроссовер в 2023 модельном году, превратив его в настоящий хит продаж. Только в прошлом году и только в США раскупили 140 780 единиц новых Sportage. Именно поэтому аналитики не ожидают в следующем модельном году значительных изменений этой модели.

Тем не менее обновленный прототип вышел на тестовую трассу. Он был сильно замаскирован, однако на полученных кадрах можно рассмотреть новую переднюю часть с вертикальными фарами, больше похожую на установленую на обновленном Kia Sorento 2024 года. Также есть новые элементы дизайна передней панели и решетки радиатора.

Несколько видоизменилась и задняя часть автомобиля. Она получила новую графику задних фонарей. Те, как и передние, выглядят более агрессивно.

Пока нет четких фото интерьера авто. Но обозреватели ожидают от Kia Sportage в новом модельном году более лаконичную панель с плавающим дисплеем для цифрового блока датчиков и информационно-развлекательного экрана. Что-то похожее можно найти в Sorento и новых моделях Kia, включая недавно представленный субкомпактный электрический кроссовер EV3.

Учитывая недавний всплеск спроса на гибридные силовые агрегаты, также ожидается, что обновленная линейка Sportage будет иметь более широкий выбор двигателей. Для Sportage 2025 Kia предлагает три силовых агрегата: рядный 4-цилиндровый мощностью 187 л. с., гибридный двигатель мощностью 227 л. с. или подключаемый гибрид мощностью 261 л. с.

Дебют нового Kia Sportage ожидается в начале 2025 года. Продажи в США должны начаться во второй половине следующего года. Насчет планов на украинский рынок информации пока нет.

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