В скором времени выйдут новые сезоны: три сериала на Netflix, которые нужно пересмотреть уже сейчас

Ценители сериалов с нетерпением ждут новых сезонов любимых лент. Однако съемочный процесс – дело не быстрое. В ожидании можно и подзабыть некоторые сюжетные линии и главные события.

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Поэтому накануне выхода новых сезонов самое время пересмотреть предыдущие серии топовых лент. OBOZ.UA рассказывает, какие сериалы вскоре получат продолжение.

"Эмили в Париже"

Сериал "Эмили в Париже" вышел на Netflix в октябре 2020 года и имел сразу невероятный успех. История о девушке, которая начинает новую страницу жизни в одном из самых романтичных городов мира, мало кого оставила равнодушной. Легкий и остроумный сюжет о любви, дружбе и карьере – идеальный вариант для вечернего отдыха.

Окончание третьего сезона оставило зрителей озадаченными, но новые приключения Эмили выйдут на экраны уже меньше чем через месяц. Первая часть станет доступна на Netflix уже 15 августа, а вторая – 12 сентября.

Клео

Боевик "Клео" вышел на экраны в августе 2022 года и сразу увлек зрителей напряженным сюжетом. Сериал был номинирован на премию США "Выбор американских критиков". Создатели получили немецкую премию Гримме, а также премию Немецкого телевидения за "Лучший драматический сериал" и "Лучшую женскую роль".

Бывшая убийца Штази Клео Штрауб (Джелла Хаасе) раскрыла тайну заговора вокруг своего ареста, но все доказательства оказались в руках ЦРУ благодаря ее антагонисту или партнеру в преступлении Свену (Димитрий Шаад). Вендетта продолжается на распутье между прошлым и возможным будущим. Новый сезон "Клео" скоро будет доступен на Netflix.

Новобранец

Самым большим телевизионным феноменом в прошлом году стал сериал, вышедший в эфир почти четыре года назад – однако первый сезон не пользовался такой популярностью.

На прошлой неделе "Новобранец" с Натаном Филлионом в главной роли вошел в десятку самых популярных шоу на Netflix. Это история о Джоне Нолане, мужчине за 40, который становится полицейским-новичком в полиции Лос-Анджелеса. Сериал базируется на предпосылке, что полиция Лос-Анджелеса является одной из немногих вооруженных структур США, принимающей новобранцев старше 37 лет. В США уже вышел 6-й сезон культового сериала, но зрители Netflix скоро смогут посмотреть только 5-й.

Ранее OBOZ.UA публиковал стильные образы Лили Коллинз в новом сезоне "Эмили в Париже".

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