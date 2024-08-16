В списке Ибица: названы самые дешевые места для отдыха по системе 'все включено'

Путешественники, уставшие от ответственности, волнений и планировок, выбирают лучший и самый простой вариант – все включено. Эксперты проанализировали туристические предложения этим летом и выбрали самые дешевые варианты курортного отдыха на семь ночей.

Видео дня

Согласно данным, по системе "все включено" лидируют курорты на западном побережье Агадир, одном из самых популярных пляжных направлений Марокко. Издание Express обнародовало результаты исследования.

Тех, кто беспокоится, что в Марокко может быть очень жарко, эксперты успокаивают – этот участок побережья охлаждает освежающий атлантический бриз.

Ибица – на втором месте. Это идеальный вариант для тех, кто хочет соединить пляжный отдых с бурной ночной жизнью.

Даламан в Турции и Менорка занимают третье и четвертое места соответственно.

Хотя отдых по системе "все включено" может показаться простым способом держать расходы на отпуск под контролем, поскольку еда, проживание и напитки все включены в цену, исследования показали, что риск неожиданных расходов все же очень высок.

Далее в рейтинге – греческий остров Калимнос. Другие "дружественные к кошельку" греческие направления включают Занте, Кефалонию, Лефкас и Салоники.

Среди итальянских регионов наиболее бюджетной будет Кампания. В Неаполе, Помпеях и острове Капри отдых стоит в среднем 1050 евро на человека, однако роскошное побережье Амальфи может обойтись вам гораздо дороже.

Другие недорогие варианты включают хорошо известные бюджетные направления в Анталии, Турция и побережье вокруг Бургаса в Болгарии.

Топ направлений для отдыха "все включено":

Агадир и Тагазут, Марокко

Ибица

Даламан, Турция

Менорка

Фуэртевентура

Бургас, Болгария

Коста Бланка, Испания

Майорка

Тенерифе

Занте, Греция.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие пляжи Европы лучшие и безопасные для отдыха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.