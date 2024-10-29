В 'столице вечеринок' в Европе неожиданно запретили посещать бары: кого касается нововведениt

Столица Чехии Прага считается в Европе столицей вечеринок, так что туристы съезжались сюда группами ради туров по местным барам. Но, похоже, этому пришел конец.

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Как пишет Euronews, местные власти решили ввести ограничения на групповые барные туры. Это объясняют желанием обеспечить покой местных жителей и сохранить туристическую и инвестиционную привлекательность города.

Ограничение на туры по барам Праги будет не полным. Запрет на такие алкоэкскурсии с гидом будет действовать с 22:00 до 6:00. Таким образом городская администрация намерена предотвратить ночной шум и пьяные драки, которые регулярно случаются на улицах города. Кроме того, это должно улучшить чистоту улиц и укрепить репутацию Праги как безопасного города среди местных жителей, туристов и инвесторов.

В дополнение к этому ограничению власти чешской столицы намерены усилить контроль над краткосрочной арендой жилья. Это должно сдержать рост цен, а также снизить недостаток локаций для размещения в популярных туристических местах. В частности, под существенные ограничения подвергнется сдача квартир через сервис Airbnb.

Чешское правительство одобрило законопроект, который позволит муниципалитетам и городам ограничивать количество доступного через сервис жилья. Ожидается, что этот шаг снизит цены на недвижимость и гарантирует, что туристы не вытеснят жителей из популярных городов, таких как Прага. Среди предложенных мер есть ограничение количества дней в году, в течение которых недвижимость может быть сдана в аренду, а также определение минимального количества места, необходимого для одного гостя.

Владельцы недвижимости будут обязаны регистрировать данные о жилье и гостях через новую платформу под названием eTurista. После этого каждому будет предоставлен регистрационный номер недвижимости, который должен отображаться в списках размещения. Если нововведения одобрят, новая система поможет усилить наблюдение за краткосрочной арендой, которая сейчас находится в серой зоне экономики страны. Пока чиновники оценивают, что упускают от 40 до 70 процентов краткосрочных размещений. Это может приводить к потере почти 32 миллионов евро налогов в год. Новые правила могут вступить в силу в июле 2025 года.

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