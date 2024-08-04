В том числе 'Не родись красивой': известные фильмы и сериалы, запрещенные в Украине из-за пропаганды

Кино и телевидение играют немаловажную роль в формировании общественного мнения и культурных ценностей. Фильмы и сериалы могут не только развлекать, но и информировать, воспитывать, а иногда и манипулировать зрительским сознанием.

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Поэтому страны часто регулируют контент, транслируемый на их территориях, чтобы защитить своих граждан от вредной информации и пропаганды. Например, правительство Украины запретило ряд российских лент именно по этой причине.

Кино и телевидение формируют представление о мире, влияют на культурные и нравственные ценности, могут стать инструментом пропаганды и манипуляций. Учитывая геополитическую ситуацию, исторический контекст и современные вызовы, власти обязаны защищать национальные интересы, в том числе через контроль за медийным контентом. Поэтому она запретила некоторые фильмы и сериалы, которые могут подрывать национальное единство и способствовать распространению ложной информации.

Не родись красивой

Сериал "Не родись красивой" является российской адаптацией популярного колумбийского сериала Yo soy Betty, la fea. Он рассказывает о жизни и карьере непривлекательной и робкой девушки Кати, как начинает работать секретаршей руководителя международной компании, связанной с модой.

Сериал быстро завоевал популярность среди зрителей благодаря своей романтической и комедийной составляющей. Однако из-за участия в нем лиц, имеющих политические связи и взгляды, которые могут угрожать национальной безопасности, он был запрещен к пересмотру в Украине.

К счастью, существует украинская адаптация под названием "Моя улюблена Страшко".

Не плачь обо мне, Аргентина!

Этот российский сериал также подвергся запрету в Украине. Он рассказывает о жизни четырех женщин, у которых не все хорошо в романтических отношениях. Они случайно оказываются в клубе танго "Не плачь обо мне, Аргентина!", где пытаются помочь друг другу советами.

Сериал был запрещен по политическим и безопасностым причинам.

Али-Баба и сорок разбойников

Несмотря на то, что эта лента была отснята в Украине, ее также запретили из-за участия лиц, имеющих связи, которые могут угрожать национальной безопасности.

Это относительно современная версия музыкальной сказки, написанной в 1981 году Сергеем Никитиным и Виктором Берковским на стихи Вениамина Смихова. Она была выпущена в прокат в 2005 году.

Одноклассницы (Право на счастье)

В сериале показана история трех подруг, поддерживающих связи еще со школы. Однако одна из них оказывается в сложной ситуации, когда ее супруг исчезает. В ходе того, как женщины пытаются выйти из затруднительного положения, они сталкиваются с множеством вызовов.

В этой комедийной ленте прослеживались пророссийские нарративы, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности, поэтому она была запрещена.

Офицерские жены

Лента "Офицерские жены" изображает судьбу нескольких поколений женщин из одной семьи. Все они являются дружинами советских военных. В фильме освещены такие вещи как репрессии, Вторая мировая война, война в Афганистане, участие армии в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, развал СССР и т.д.

Подобное искаженное представление информации может романтизировать прошлое. В условиях современного конфликта с Россией такие сериалы могут оказать деструктивное влияние на общество и взрывать национальную безопасность.

Счастливого пути!

Это комедийная история о двух молодых авантюристах – амбициозном юристе, чья судьба вскоре решится в суде, и самоуверенной певице. Они в ходе непредсказуемых обстоятельств вынуждены преодолевать препятствия вместе, хотя им это не по душе.

Фильм попал в список запрещенных из-за участия в нем актеров, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Netflix вышел сериал "Декамерон", в котором сыграл роль украинский актер Александр Рудинский.

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