В трейлере четвертого сезона 'Бриджертонов' показали 'даму в кокошнике': разразился скандал

В сети прокатилась волна возмущения после того, как стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона популярного сериала "Бриджертоны".

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Так, в официальном Instagram сериала были показаны кадры со съемочной площадки нового сезона. Очевидно, действие происходит во время балла-маскарада. Украинских пользователей возмутило появление там женщины в российском кокошнике.

"Вдруг вы не знали, но помимо полезных "квот", типа инклюзивности, например, парень на колесном кресле как абсолютно обычный персонаж в Sex Education, у Netflix есть одна совершенно к*нченая штука. Netflix толкает повсюду русскую культуру. В тему и не в тему. цию, надо любить русское", – написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности ректора Национального авиационного университета Ксения Семенова.

Под этим же постом директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что все же не стоит воспринимать этот отдельный эпизод как отражение официальной позиции Netflix в отношении страны-агрессора.

"Скорее всего, это просто случайные решения отдельных сценаристов, подпавших под исторически сильные российские внушения, процветавшие на западе десятилетиями", – отметила она.

Под самым трейлером в соцсети тоже уже появились гневные комментарии с требованиями вырезать из сериала "этого персонажа".

"Кокошник – это романтизация культуры страны, которая делает геноцид украинской нации. Очень грустно, что создатели этого сериала этого не понимают. Надеюсь, они вырежут этого персонажа", – пишут там.

Впрочем, официального ответа с пояснениями от платформы пока нет.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что ранее звезда сериала "Бриджертоны" Никола Кохлан, сыгравшая главную роль в третьем сезоне – Пенелопу Фезерингтон, она же Леди Вислдаун – засветилась в роскошном образе, который довершил шляпу от украинского дизайнера Руслана Багинского.

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