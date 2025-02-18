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В трейлере четвертого сезона "Бриджертонов" показали "даму в кокошнике": разразился скандал

OBOZ.UA
NewsLife
2 минуты
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В трейлере четвертого сезона 'Бриджертонов' показали 'даму в кокошнике': разразился скандал

В сети прокатилась волна возмущения после того, как стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона популярного сериала "Бриджертоны".

Видео дня

Так, в официальном Instagram сериала были показаны кадры со съемочной площадки нового сезона. Очевидно, действие происходит во время балла-маскарада. Украинских пользователей возмутило появление там женщины в российском кокошнике.

"Вдруг вы не знали, но помимо полезных "квот", типа инклюзивности, например, парень на колесном кресле как абсолютно обычный персонаж в Sex Education, у Netflix есть одна совершенно к*нченая штука. Netflix толкает повсюду русскую культуру. В тему и не в тему. цию, надо любить русское", – написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности ректора Национального авиационного университета Ксения Семенова.

В трейлере четвертого сезона "Бриджертонов" показали "даму в кокошнике": разразился скандал

Под этим же постом директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что все же не стоит воспринимать этот отдельный эпизод как отражение официальной позиции Netflix в отношении страны-агрессора.

"Скорее всего, это просто случайные решения отдельных сценаристов, подпавших под исторически сильные российские внушения, процветавшие на западе десятилетиями", – отметила она.

В трейлере четвертого сезона "Бриджертонов" показали "даму в кокошнике": разразился скандал

Под самым трейлером в соцсети тоже уже появились гневные комментарии с требованиями вырезать из сериала "этого персонажа".

"Кокошник – это романтизация культуры страны, которая делает геноцид украинской нации. Очень грустно, что создатели этого сериала этого не понимают. Надеюсь, они вырежут этого персонажа", – пишут там.

Впрочем, официального ответа с пояснениями от платформы пока нет.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что ранее звезда сериала "Бриджертоны" Никола Кохлан, сыгравшая главную роль в третьем сезоне – Пенелопу Фезерингтон, она же Леди Вислдаун – засветилась в роскошном образе, который довершил шляпу от украинского дизайнера Руслана Багинского.

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