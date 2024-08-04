В Венеции запретили большие группы туристов: как путешествовать теперь

Венеция – город, который давно привлекает туристов своей неповторимой атмосферой и необычным экстерьером. Казалось бы, это положительно влияет на экономику города, но в действительности большое количество толп имеет и негативные последствия.

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Поэтому недавно были введены ограничения на размеры туристических групп. Об этом более подробно рассказал Euronews.

Венеция, один из известнейших итальянских городов, предприняла очередной шаг для регулирования потоков туристов и улучшения качества жизни местных жителей. Недавно были введены ограничения на размеры туристических групп, а также запрет на использование мегафонов гидами. Согласно новым правилам группы туристов ограничены до 25 человек.

Исключения составляют только группы детей младше двух лет, школьные группы и образовательные поездки. Гидам, нарушающим эти правила, грозит штраф в размере от 25 до 500 евро.

Цель этих изменений – уменьшить перенаселение города, обеспечить более контролируемый поток посетителей и более комфортные условия как для туристов, так и для жителей Венеции.

Новые ограничения распространяются не только на центральную часть Венеции, но и на известные острова Мурано, Бурано и Торчелло, также часто посещаемые туристами. Власти города отмечают, что такие мероприятия направлены на улучшение передвижения туристических групп и сохранение исторического наследия города.

Как еще Венеция справляется с неконтролируемыми потоками туристов?

Венеция уже давно сталкивается с проблемами из-за чрезмерного потока туристов. Культурное агентство ООН дважды рассматривало возможность внесения города в список находящихся под угрозой объектов наследия ЮНЕСКО. Избежать этого удалось, ограничив прибытие крупных круизных лайнеров через канал Джудекка.

Город также экспериментирует с платой за однодневный визит. С апреля по середину июля плата в размере 5 евро с человека применялась в 29 пиковых дней.

Несмотря на получение 2,2 миллиона евро от 450 000 посетителей, некоторые критики назвали этот експеримент неудачным, поскольку он не существенно уменьшил количество туристов. За первые 11 дней испытательного периода город посещали в среднем 75 тысяч людей ежедневно.

Как путешествовать сейчас?

Туристам, планирующим посетить Венецию, следует учитывать новые правила и подготовиться к возможным изменениям в организации своих поездок. Рекомендуется обращать внимание на количество человек в группе, избегать использования громких устройств и быть готовыми платить туристический сбор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на популярном острове в Италии построят барьер, чтобы туристы не приближались к нему на лодках.

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