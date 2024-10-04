В Windows 11 убрали популярный текстовый редактор: названа причина

Корпорация Microsoft продолжает масштабное обновление своей операционной системы Windows 11, и вскоре из нее исчезнет одна программа. Речь идет о текстовом редакторе WordPad, который устанавливался по умолчанию начиная с ранних версий этой ОС.

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Как пишет издание iTechUA, причиной отказа от WordPad стало устаревание программы. Он больше не может конкурировать с теми же облачными сервисами по работе с документами.

В более ранних версиях Windows это приложение занимало промежуточное положение между стандартным Блокнотом, предоставляющим минимум возможностей по редактированию текстов, и функциональным Microsoft Word. WordPad работал с текстовыми файлами в форматах .doc и .rtf, но набор доступных инструментов в нем был ограничен. Современные бесплатные онлайн-сервисы по редактированию документов предлагают гораздо больше возможностей, поэтому WordPad начали использовать существенно реже.

Для тех, кто все же хочет сохранить классическое приложение, издание Digital Trends предложило способ, как это осуществить. Перед установкой обновления 24H2 необходимо сделать резервную копию каталога C: Program Files Windows NT Accessories. Если перенести этот каталог, его можно будет использовать и после обновления операционной системы. Однако текущая версия программы больше не поддерживается, поэтому для нее обновлений вы в дальнейшем не получите.

Следует отметить, что WordPad впервые появился в операционной системе Windows 95 в 1995 году. В отличие от этого приложения, от которого Microsoft решила отказаться, в текстовый редактор "Блокнот", наоборот, добавили новую функцию. Теперь он сможет проверять орфографию и выполнять автокоррекцию текста.

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