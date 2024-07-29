В Xiaomi придумали новый способ зарядки гаджетов: электричество не понадобится

Новые условия жизни, где люди постоянно спешат и должны иметь бесперебойный доступ к гаджетам, провоцируют новые технологии. Поэтому производители электроники по всему миру регулярно совершенствуют свою продукцию и внедряют инновационные функции.

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Например, недавно стало известно, что компания Xiaomi работает над новым способом зарядки гаджетов. Патент о новой технологии появился на китайском информационном ресурсе Tianyancha.

Xiaomi зарегистрировала патент на использование солнечной энергии для зарядки носимых устройств, например для умных колец и фитнес браслетов. На самом деле подобные технологии уже используются для подзарядки различной техники, такой как электромобили. Но из-за невозможности вместить фотоэлемент в ограниченные размеры компактных устройств в них эффективно внедрить такую функцию не удавалось.

Однако Xiaomi справилась с этой проблемой и предложила использовать специальный концентратор света, который поможет направить солнечные лучи на панель и оптимизировать использование альтернативной энергии.

Следует отметить, что подобные гаджеты с солнечной батареей будут включать и другое оборудование. Вы можете увидеть концептуальный дизайн ниже.

Конечно, такая технология не позволит существенно снизить потребление электроэнергии, но она может значительно увеличить время автономной работы и в некоторых случаях даже сделает возможным отказ от классических зарядных устройств, поскольку небольшие гаджеты не требуют много энергии для работы. Также она должна решить проблему срока службы батареи, с которой обычно сталкиваются устройства с низким энергопотреблением, имеющие совсем небольшой аккумулятор.

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