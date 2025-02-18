Вареники на пару, как у бабушки: пошаговый рецепт

Вареники – это основное блюдо, которое издавна знают и любят украинцы. Они готовятся с разными начинками, поэтому точно находят своих ценителей.

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Существует несколько способов термической обработки вареников, но самые вкусные именно приготовленные на пару. Как приготовить паровые вареники так, чтобы получились, как у бабушки, в Instagram показала фудблогер с ником diana kulikovska.

Ингредиенты для теста

Мука – 800 гр.

Кефир – 500 мл.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 2 ч.л.

Масло для смазки – 20 гр.

Ингредиенты для начинки

Вишня

Сахар

Способ приготовления

1. Кефир наливаем в миску. Просеиваем муку с разрыхлителем.

2. Добавляем соль, сахар и замешиваем тесто.

3. Формируем вареники, используя вишни в качестве начинки.

4. Варим на пару в течение 7 минут.

5. Смазываем сливочным маслом и подаем на стол.

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