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Вареники на пару, как у бабушки: пошаговый рецепт
Вареники – это основное блюдо, которое издавна знают и любят украинцы. Они готовятся с разными начинками, поэтому точно находят своих ценителей.
Существует несколько способов термической обработки вареников, но самые вкусные именно приготовленные на пару. Как приготовить паровые вареники так, чтобы получились, как у бабушки, в Instagram показала фудблогер с ником diana kulikovska.
Ингредиенты для теста
- Мука – 800 гр.
- Кефир – 500 мл.
- Сода – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Масло для смазки – 20 гр.
Ингредиенты для начинки
- Вишня
- Сахар
Способ приготовления
1. Кефир наливаем в миску. Просеиваем муку с разрыхлителем.
2. Добавляем соль, сахар и замешиваем тесто.
3. Формируем вареники, используя вишни в качестве начинки.
4. Варим на пару в течение 7 минут.
5. Смазываем сливочным маслом и подаем на стол.
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