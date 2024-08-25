Вариантов хватает: какой автомобиль купить вместо Tesla Model Y

В 2023 году Tesla Model Y стала самой популярной машиной в мире. Но не всем хочется покупать эту, безусловно, удобную и эффективную машину – кого-то отпугивает цена, кому-то не нравится скандальная слава владельца автобренда Илона Маска.

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Что ж, для всех этих людей на рынке уже достаточно альтернативных электрических кроссоверов, которые составляют хорошую конкуренцию Tesla. Издание Inside EVs собрало пять вариантов, которые точно достойны внимания. По оценкам журналистов, некоторые из них даже обходят по характеристикам знаменитую Model Y.

Hyundai Ioniq 5

Созданный на той же платформе E-GMP, что и Ioniq 6, Hyundai Ioniq 5 является одной из популярнейших альтернатив Model Y. Базовая модель может похвастаться мощностью двигателя 168 л.с. и запасом хода 355 км. Да, это не очень много, но исправить ситуацию можно, выбрав версию с большим аккумулятором.

Простейшая улучшенная модель предложит 225 л.с. и 490 км запаса хода. Установка второго аккумулятора увеличивает мощность до 320 л.с., но уменьшает запас хода до 420 км. Есть также безумный Ioniq 5 N, который ко всему позволяет переключать фальшивые передачи и слушать имитацию звука двигателя. А еще отлично ведет себя на бездорожье.

Kia EV6

Несмотря на то, что Kia EV6 имеет техническое сходство с Ioniq 5 и Ioniq 6, он отличается от них уникальным футуристическим внешним видом. Модель обеспечивает более динамичный опыт вождения по сравнению с аналогами Hyundai. Базовая комплектация имеет батарею на 58 кВт/ч с запасом хода 375 км.

Чтобы получить аккумулятор на 77,4 кВт/ч, обеспечивающий пробег 500 км, придется доплатить. А вот модель Long Range AWD прибавляет второй двигатель на передней оси, доводя мощность до 320 л.с., но при этом снижая запас хода до 455 км. Горячий 576-сильный EV6 GT может разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды, но это также модель, которая может проехать на одной зарядке всего 330 км.

Ford Mustang Mach-E

Ford собирает один из самых приятных в управлении электрических кроссоверов Mustang Mach-E. Он также может похвастаться отличным интерьером с большим количеством пространства. В базовой комплектации вы получаете 400 км запаса хода и 267 лошадиных сил от одного установленного сзади электромотора.

Обновление до аккумулятора Extended Range увеличит дальнобойность модели до 515 км. В верхнем ряду Mach-E находится модель Rally, которая имеет настолько большую мощность, что запросто справляется с грунтовыми дорогами.

Chevrolet Equinox EV

Американский автобренд предлагает широкие возможности в сочетании с приятным впечатлением от вождения электромобиля. Также это одна из самых доступных моделей в своем классе, от которой вы получите очень много преимуществ.

Базовая переднеприводная комплектация имеет запас хода 515 км. Если же вы больше любите полный привод, то придется несколько уступить автономностью – на одной зарядке вы сможете проехать до 460 км. И это далеко не все модификации, доступные для покупки.

Polestar 4

Шведская компания задалась целью создать сенсацию своим Polestar 4. Его купеобразная задняя часть напоминает модели Y и Mach-E с точки зрения дизайна кузова. Но при этом у нее нет заднего стекла, что делает машину очень необычной.

Базовая одномоторная модель имеет большой радиус действия в 480 км и приличную мощность в 272 л.с. Выбор полного привода позволит удвоить мощность до 544 л. При этом время разгона до 100 км/с сократится с 6,9 до 3,7 секунды. Но также пострадает и запас хода, который упадет на 50 км.

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