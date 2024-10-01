'Вы приглашены': вышел новый тизер второго сезона 'Игры в кальмара'

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер второго сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". В нем появляется звезда "Поезда в Пусан" – актер Кон Ю в роли Вербовщика.

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Трейлер был опубликован в официальном YouTube-канале Netflix. По сюжету видео Вербовщик прибывает в метро, где начинает набор на предстоящую смертельную игру, обещая огромный выигрыш.

Потенциальные игроки – малоимущие и люди с большими проблемами.

После событий первого сезона прошло три года, но главный герой Сон Ги Хун возвращается, чтобы найти организаторов "Игры в кальмара" и положить конец кровавым соревнованиям.

Он сделает все, чтобы разгадать их секреты, и снова примет участие в "Игре в кальмара" под номером 456.

Премьера всех десяти серий второго сезона Squid Game запланирована 26 декабря на Netflix.

Третий, заключительный сезон обещают выпустить в 2025 году.

Как писал OBOZ.UA, премьера "Игры в кальмара" состоялась в сентябре 2021 года на Netflix. Релиз имел очень высокие рейтинги, поэтому фанаты с нетерпением ждали продолжения. По сюжету 456 человек, имеющих финансовые проблемы, решают принять участие в секретной игре на выживание. В течение шести дней они проходят по одной детской игре. Победитель получает невероятный выигрыш, а проигравшие – погибают.