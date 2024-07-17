Вас ждет незабываемый пляжный отдых: страны Европы, куда стоит ехать летом

Лето в разгаре, поэтому у людей растет желание отдохнуть, погрузить ноги в теплый песок и забыть обо всех заботах. Пляжный отдых – один из лучших способов провести свой отпуск, если найти действительно достойное место.

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К счастью уже известно, какие европейские страны предложат лучший отдых на берегу моря. Book Retreats рассказал, куда следует отправиться, чтобы гарантированно получить незабываемые впечатления

Платформа для бронирования составила рейтинг пляжей в 16 европейских странах. Она проанализировала их популярность, погоду, безопасность, доступность и качество воды. Каждому месту был присвоен балл от 0 до 1 по этим категориям с общей оценкой в ​​5 баллов.

Лучшие пляжи Европы разбросаны по всему континенту, но один регион выделяется, а именно – Испания. На нее приходится около трети самых лучших пляжей.

Лучшие пляжи Европы

Пляж La Concha, Испания – 4,29/5

Пляж La Concha, известный своими потрясающими видами, кристально чистой водой и оживленной набережной. Он выделяется не только своей популярностью, но и идеальным расположением, чуть более 20 км от аэропорта Сан-Себастьян. Поэтому это место и стало самым лучшим во всем европейском регионе.

Praia da Falеsia, Португалия – 4,27/5

Второе место в списке лучших пляжей Европы занимает Praia da Falеsia. Эта жемчужина Алгарве славится своими исключительными золотистыми глиняными скалами и привлекательной голубой водой, даже превышающей европейские стандарты качества. Посетителей здесь ожидают отличные погодные условия с летней температурой в среднем 28 градусов.

Португалия также признана седьмой безопасной страной в мире, что делает ее одним из лучших мест для туристов.

Пляж Pasjača, Хорватия – 4,22/5

Этот пляж расположен между высокой скалой высотой 60 метров и кристально чистыми водами Адриатики. Также до него недалеко идти из аэропорта Дубровника имени Руджера Бошковича. И хотя он не имеет большой популярности, место непревзойденно во всех других аспектах.

Пляж Las Canteras, Испания – 4,21/5

Пляж Лас-Кантерас, занимающий четвёртое место в рейтинге, также является фаворитом в Испании. Он расположен всего в 25,5 км от аэропорта Гран-Канарии Лас-Кантерас и пользуется большой популярностью. Посетителей привлекают невероятно чистые бирюзовые воды, кишащие морскими обитателями.

Lama Monachile Италия – 4,15/5

Lama Monachile – поразительный пляж, спрятавшийся между удивительными скалами в Полиньяно-а-Маре, Италия. Это живописное место любят за высокую температуру, в среднем 30 градусов летом, скалы и кристально чистую голубую воду.

Также в топ-10 попали Чайковые скалы в Хорватии с отметкой 4,13, Cala Comte, Испания – 4.14 Tuerredda, Италия – 4,13, Mala Raduča, Хорватия – 4,1 и Marinha, Португалия – 4.

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