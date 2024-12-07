Вдали от мира: живописный горный городок в Испании платит за переезд туда

Маленький испанский городок Понга, потерянный среди гор Астурии, предлагает уникальное предложение: денежное вознаграждение за переезд. Это не просто попытка увеличить население, а приглашение к новому образу жизни в гармонии с природой.

Видео дня

Расположенный в сердце природного парка, Понга поражает своей девственной красотой: скалистые вершины, зеленые долины, кристально чистые реки – все это создает неповторимую атмосферу. Местные жители бережно сохраняют традиции и спокойный ритм жизни, пишет Daily Express.

Горный городок Понга, расположенный в самом сердце природного парка Пикос де Европа, предлагает уникальную возможность для тех, кто мечтает о спокойной жизни в окружении живописной природы. Местные власти готовы выплатить каждому новому жителю 2971 евро (130 405 грн), а еще 2967 евро (130 229 грн) – за каждого рожденного ребенка.

Эта инициатива направлена на возрождение небольшой горной деревни и сохранение ее культурных традиций. Понга – это тихое место с булыжными улицами, историческими домами и спокойной атмосферой, которая идеально подходит для тех, кто ищет отдыха от городской суеты.

Население Понги постепенно уменьшается, и местные власти надеются, что денежная помощь привлечет новых жителей, которые помогут возродить экономику и сохранить культурное наследие села.

Переезд в Понгу – это возможность насладиться чистым воздухом, живописными пейзажами, природными приключениями. Местные жители радушны и готовы поделиться своими знаниями об обычаях и традициях региона.

Для любителей активного отдыха Понга предлагает множество возможностей: пешие прогулки по горным тропам, велосипедные прогулки, каноэ, рыбалка. Кроме того, регион славится своими винами, поэтому любители гастрономических удовольствий тоже найдут здесь немало интересного.

Если вы мечтаете о спокойной жизни в гармонии с природой, то Понг может стать идеальным местом для вас. Поселок предлагает не только финансовую поддержку, но и уникальную возможность стать частью небольшого, сплоченного сообщества и насладиться всеми преимуществами жизни в испанской провинции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о греческом острове, предлагающем стипендию за переезд туда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.