Вдохновленные известными книгами: куда поехать в путешествие, если вы любите 'Сумерки' или 'Великого Гэтсби'

Литература всегда была и остается мощным источником вдохновения для миллионов людей по всему миру. Чтение способно перенести нас в новые миры, позволяя воображать места и события, которые мы еще не видели собственными глазами.

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Путешествия в локации, которые играют ключевую роль в романах, могут стать незабываемым приключением. Best Life рассказал о местах, пропитанных атмосферой одних из самых известных произведений, а именно Сумерок и Великого Гетсби.

Путешествие в мир Сумерок

Романтическая сага "Сумерки", созданная Стефени Майер, завоевала сердца миллионов читателей и зрителей. Действие книги происходит в Форксе, штат Вашингтон. Этот маленький городок с населением чуть более 3 тысяч человек стал настоящим местом мечты для фанатов серии.

Климат там хмурый, с постоянными дождями и отсутствием солнца. Это идеальная среда для жизни вампиров.

Если вы мечтали посетить дом Беллы Свон , вы точно сможете сделать это, ведь в Форксе есть дом, который Стефани Майер цитировала как источник вдохновения. Вы даже можете провести там ночь, а затем переехать в Ла-Пуш, где живет оборотень Джейкоб Блэк.

Затем следует продолжить свое путешествие на северо-запад Тихого океана на юг в Орегон. Там вы можете посетить дом Беллы, увидеть место со знаменитой бейсбольной сцены на Малтномском водопаде в ущелье реки Колумбия и воссоздать сцены погони в моховых лесах парка штата Сильвер-Фоллз.

Путешествие в мир Великого Гетсби

Роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" считается одним из величайших произведений американской литературы. Действие книги происходит в частности на Лонг-Айленде, но Фицджеральд использовал вымышленные названия East и West Egg для полуостровов Cow Neck и Great Neck.

Посетите места вдохновения автора и почувствуйте, будто вы посещаете дом Бьюкененов и особняк Джея Гэтсби, а затем отправляйтесь в Нью-Йорк, по примеру главного героя.

Если у вас достаточно средств, то обязательно после прогулки по Центральному парку подумайте о пребывании в знаменитом отеле Plaza.

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