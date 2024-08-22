Вечная классика, но с изюминкой: Карди Би показала популярный маникюр

Красный цвет ногтей называют безоговорочной классикой в маникюре, которая никогда не выйдет из моды. Но могут меняться трендовые оттенки.

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Как отмечает издание Marie Claire, похоже, что с этого лета и в предстоящие месяцы с нами будут глубокие и насыщенные красные тона. Одно из подтверждений тому – маникюр, который сделала себе рэперка Карди Би. А звезду знают, как большую поклонницу дизайна ногтей, которая не пропускает ни одного даже противоречивого тренда мимо своего внимания.

Красный маникюр Карди Би показала в stories своего Instagram-блога. Беременная исполнительница продемонстрировала поклонникам дерзкий повседневный образ с обнаженным животом, но в кадре оказались и ее ногти.

Видно, что рэперка предпочла оттенок более теплый и насыщенный, чем классический вишнево-красный. А значит, она точно присоединилась к тем звездам, которые уже испытали тренд на себе. Например, к Зендее и Селене Гомес.

Модные эксперты говорят, что этим летом в топе неожиданно оказались оттенки, более характерные для глубокой осени и зимы. Это красный, который выглядит более мрачно и сдержанно. Именно такие цвета были популярны в середине 1990-х гг.

Что касается длины и формы, то Карди Би решила не сдерживать себя и выбрала акриловое наращивание длиной 1,5 см. Звезда сделала себе ногти-стилеты, лишь слегка закругленные на кончиках.

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