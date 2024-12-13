Весь Париж на ладони: 7 лучших смотровых площадок в городе

Париж – город, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Когда барон Осман взялся за реконструкцию средневековых кварталов в конце 19 века, он создал проспекты, с которых открывается невероятный вид на важные достопримечательности города. Самая известная, конечно же, Эйфелева башня.

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Но когда вы посещаете город и поднимаетесь на башню, вас может постичь маленькое разочарование. Потраченное время может не стоить всех усилий, а бесконечная толпа вокруг мешает насладиться панорамой. Эксперты обнародовали топ смотровых площадок на вечном городе. От элегантных парков до обсерватории 19-го века – эти места помогут открыть настоящий прекрасный Париж.

Парк Сен-Клу

В окрестностях пригорода Булонь-Бийанкур находится Национальный парк де Сен-Клу. Здесь можно увидеть цветник Марии-Антуанетты, разнообразные скульптуры и возвышенный Ронд де ла Балюстрада. С этой смотровой площадки открывается невероятный вид на юго-запад Парижа, а сзади простирается роскошная травяная аллея, обрамленная деревьями. В Jardin des Serres d'Auteuil есть коллекция оранжерей, наполненных 6000 видами растений.

Башня Монпарнас

Tour Montparnasse возвышается, как обелиск, в 15-м округе. Его светоотражающее стекло снаружи отбрасывает длинную тень на окраине, но как только вы зайдете внутрь и подниметесь на 56-й этаж, вы сможете наслаждаться панорамным видом на Париж со смотровой площадки. На верхнем этаже башни находится декадентский ресторан Ciel de Paris.

BHV Rooftop

Трудно найти виды в центре Парижа, где все здания имеют шесть этажей или меньше, но над мужским отделом универмага BHV находится Terraza Mikuna – бывший BHV Perchoir. Этот бар открыт круглый год, но зимой панораме будет несколько мешать прозрачная пластиковая пленка. С крыши можно протянуть руку и почти коснуться украшенной серыми панелями крыши оперного театра Пале Гарнье и церкви Мадлен.

Парк де Бельвиль

Вдали от толп людей вокруг Сакре-Кер вы можете увидеть подобный вид на левый берег в Парк де Бельвиль 20-го округа. Парк Бельвиль, открытый в 1988 году, наполнен виноградными лозами, ведь раньше в этом пригороде процветало виноградарство. Между клумбами, травяными участками для летних пикников и растительными извилистыми дорожками вы можете подняться на террасу, выходящую на город. С верхней части павильона открывается вид, обрамленный колоннами и коллекцией мозаик, созданных в сотрудничестве с детьми округа. Расположенный на высоте 180 метров, парк Бельвиль является самым высоким парком в Париже.

Обсерватория Сорбонны

Экскурсия в обсерваторию Сорбонна станет идеальным способом увидеть Париж. Обсерватория открывается две-три ночи в неделю, чтобы принимать группы из пяти человек на экскурсии, организованные Астрономическим обществом Франции. Визит длится два часа и начинается со знакомства с наукой и астрономией в Сорбонне, а затем вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы посмотреть в телескоп и насладиться невероятными видами на город. В конце каждого месяца на официальном сайте появляются билеты на следующий месяц – ввиду их ограниченного количества важно бронировать заранее.

Парк Бют-Шомон

Открытый в 1867 году парк был спроектирован Жаном-Шарлем Адольфом Альфаном, чтобы вдохнуть новую жизнь в пространство, ранее использовавшееся как карьер и свалка. Это также место его экспериментов с бетоном как материалом – искусственный грот является одним из примеров. Хотя Бют-Шомон может быть не таким известным, как Эйфелева башня, подвесной мост, простирающийся через парк, был спроектирован Гюставом Эйфелем.

19-й округ – не то место, где обычно можно встретить толпы туристов, но очаровательный Бют-Шомон – пятый по величине парк Парижа, и он стоит того, чтобы ехать сюда через весь город. В некоторые выходные вы найдете разнообразный и недорогой блошиный рынок или броканте, тянущийся вдоль перил в верхней части парка. Это популярное место среди местных жителей: от стильных парижанок в пиджаках идеального кроя, выбирающих дизайнерские бренды, до семей, которые ищут детские игрушки. В четверг и пятницу вечером Rosa Bonheur подает пиццу на дровах и напитках.

Триумфальная арка

Триумфальная арка – это достопримечательность, которая сама по себе заслуживает посещения, но из нее также открываются одни из самых увлекательных пейзажей Парижа. Пройдя запутанные подземные переходы под кольцевой развязкой и поднявшись на 284 ступени, вы выходите на панорамную вершину арки. Поскольку арка построена на возвышении в начале одного из самых роскошных османских бульваров, Елисейских полей, проспект проносится перед вами, внезапно освободившись от толпы и движения. Это прекрасный вид в любое время, но лучше подняться на арку на закате. Вы увидите, как небо меняется от голубого до нежно-розового и оранжевого, прежде чем плавно переходить в темно-серый цвет.

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