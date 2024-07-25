Весит всего 4 грамма: в Китае создали 'вечный' минидрон

Миниатюрные дроны считаются технологией будущего для проведения исследований в экстремальных условиях и спасательных операций в зонах катастроф. И новый миниатюрный дрон, описанный в научной печати, обещает вероятный прорыв в этой области.

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Устройство под названием ColoumbFly было построено учеными из китайского Университета Бейханг и Центра передовых авиационных двигателей. Как пишет издание Science, они опубликовали подробную статью с описанием своей разработки в журнале Nature.

По сути, это самый маленький в мире летающий робот, работающий на солнечной энергии. Его вес составляет всего 4,1 г, а диаметр ротора – 20 см.

В отличие от традиционных миниатюрных летательных аппаратов, использующих электрифицированный магнит для приведения в действие своих роторов, двигатель CoulombFly приводится в действие так называемой силой Кулона – силой, возникающей между электрически заряженными частицами в состоянии покоя. Установленный на нем солнечный элемент генерирует электричество и создает электрическое поле между противоположно заряженными пластинами, расположенными по кругу. Противоположные заряды, подобно отталкивающим магнитам, создают достаточную силу, чтобы вращать лопасти ротора. От этого возникает достаточный крутящий момент, чтобы оторвать всю конструкцию от земли.

Как описывают авторы изобретения, их устройство взлетело через 1 секунду после того, как его солнечный элемент испытал влияние солнечного света. В настоящее время он может автономно летать в воздухе в течение 1 часа, при этом отрываясь от поверхности на 15 см.

Во время тестового полета сесть на землю ColoumbFly был вынужден из-за технической неисправности. В то же время разработчики утверждают, что его полет без подзарядки может длиться значительно дольше.

Согласно современному состоянию разработанная китайцами конструкция способна нести миниатюрные датчики или элементы управления весом около 2 граммов. Однако из-за своего малого веса и грузоподъемности ColoumbFly пока не имеет системы управления. На данном этапе контролировать можно только высоту его полета, но не направление. К тому же батареи минидрона могут генерировать достаточную мощность для полета только в солнечную погоду. В облачные или влажные дни он не поднимется в воздух.

Пока такие показатели не кажутся значимыми, однако исследователи надеются на дальнейшие усовершенствования конструкции своего дрона, которые улучшат его выносливость и грузоподъемность. Они рассчитывают, что собранное ими устройство может вдохновить новое поколение летающих роботов, которые смогут подключаться к сетям Wi-Fi, отправлять фотографии и выполнять другие задачи удаленного мониторинга в течение длительных периодов времени.

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