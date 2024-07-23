Виктория Бекхэм вернулась к популярному в 90-х маникюру: как повторить дизайн

Британская певица, актриса и модельер Виктория Бекхэм в модных кругах имеет репутацию иконы стиля. За ее образами тщательно следят миллионы поклонников в соцсетях. Звезда уделяет тщательное внимание своему облику, поэтому является законодательницей многих трендов: от одежды до маникюра.

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Бекхэм перешла от полностью черных коротких глянцевых ногтей к изящному френчу. В последнее время селебрити демонстрирует нежные и пастельные дизайны, идеально гармонирующие со всеми образами.

Виктория Бекхэм в последнее время предпочитает длинные ногти. Ранее она представила "клубнично-весенние ногти" и свой "матовый молочный маникюр", выбирая удлиненную квадратную или миндалевидную форму ногтей.

Однако теперь она перешла к форме, которая в последний раз была популярна в 90-х – но кому, как не звезде той эпохи, возвращать тренды! Бекхэм продемонстрировала длинные ногти формы стилет с зауженными прямыми концами и мягко закругленными боками.

Подчеркнуто светлый, бело-розовый лак идеально подходил к темному образу.

Если вы хотите носить такие же длинные ногти, вероятно придется задуматься о наращивании. Ведь ногти должны быть чрезвычайно стойкими и крепкими, учитывая резко зауженную форму. Лучше всего для этого подойдет гель или акрил.

Но если вам удастся отрастить длинные ногти, вы можете придать им форму с помощью пилочки и стилизовать их обычным бело-розовым лаком.

Ранее Виктория сотрудничала с Nails Inc в создании двух индивидуальных оттенков для ногтей – оранжево-красного под названием Judo Red и другого молочно-розового под названием Bamboo White, но теперь она возглавляет собственный косметический бренд, поэтому фанаты готовы перенимать все новые тренды, которые представляет селебри. .

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