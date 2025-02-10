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Вкуснее, чем блины: сытный и вкусный ролл из творога, с мясом, овощами и соусом
Творог – не только очень полезный, но и очень ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных сырников, а также пирогов, пирожков, запеканок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из творога, с огурцами, филе и сыром.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- 3 яйца
- маринованные огурцы
- листья салата
- перец
- куриное филе
- сыр с пряностями
Для соуса:
- салатный йогурт 2 ст.л
- горчица в зернах 2 ч.л
Способ приготовления:
1. К творогу добавьте яйца, соль и семена по вкусу.
2. Выложите творожную смесь на пергамент тонким слоем и поставьте в духовку на 200 С.
3. Порежьте все ингредиенты для начинки.
4. Смажьте корж соусом, сверху выложите начинку и сверните.
Разрежьте пополам и можно есть!
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