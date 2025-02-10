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Вкуснее, чем блины: сытный и вкусный ролл из творога, с мясом, овощами и соусом

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
75
Рецепт блюда

Творог – не только очень полезный, но и очень ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных сырников, а также пирогов, пирожков, запеканок. 

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Что приготовить из творога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из творога, с огурцами, филе и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • творог – 500 г
  • 3 яйца
  • маринованные огурцы 
  • листья салата
  • перец
  • куриное филе
  • сыр с пряностями 

Для соуса:

  • салатный йогурт 2 ст.л
  • горчица в зернах 2 ч.л

Способ приготовления:

1.  К творогу добавьте яйца, соль и семена по вкусу.

Творожная масса

2. Выложите творожную смесь на пергамент тонким слоем и поставьте в духовку на 200 С.

Сколько выпекать

3. Порежьте все ингредиенты для начинки.

Начинка для блюда

4. Смажьте корж соусом, сверху выложите начинку и сверните.

Сколько готовить ролл

Разрежьте пополам и можно есть!

Готовое блюдо

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