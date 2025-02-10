Вкуснее, чем блины: сытный и вкусный ролл из творога, с мясом, овощами и соусом

Творог – не только очень полезный, но и очень ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных сырников, а также пирогов, пирожков, запеканок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из творога, с огурцами, филе и сыром.

Ингредиенты:

творог – 500 г

3 яйца

маринованные огурцы

листья салата

перец

куриное филе

сыр с пряностями

Для соуса:

салатный йогурт 2 ст.л

горчица в зернах 2 ч.л

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйца, соль и семена по вкусу.

2. Выложите творожную смесь на пергамент тонким слоем и поставьте в духовку на 200 С.

3. Порежьте все ингредиенты для начинки.

4. Смажьте корж соусом, сверху выложите начинку и сверните.

Разрежьте пополам и можно есть!

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