Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные рулетики с сырно-грибной начинкой

Если вам надоели отбивные, тогда приготовьте вкусные рулетики с разными начинками. Мясо важно хорошо отбить, посолить, поперчить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных рулетиков, с сырно-грибной начинкой.

Ингредиенты:

Биток свинной 500 г

Сыр плавленый 160 г

Грибы 250 г

Огурцы консервированные 2 шт

Бекон 150 г

Кетчуп

Соль

Перец

Чеснок

Способ приготовления:

1. Мясо отбейте, посолите, поперчите.

2. Смешайте жареные грибы с порезанными солеными огурцами, крем-сыром, солью, перцем, перемешайте и выложите начинку на мясо. Беконом обмотайте мясо.

3. Выложите на противень, смажьте кетчупом, запекайте до готовности.

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