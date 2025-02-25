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Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные рулетики с сырно-грибной начинкой

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
231
Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные рулетики с сырно-грибной начинкой

Если вам надоели отбивные, тогда приготовьте вкусные рулетики с разными начинками. Мясо важно хорошо отбить, посолить, поперчить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных рулетиков, с сырно-грибной начинкой.

Мясные рулетики

Ингредиенты:

  • Биток свинной 500 г
  • Сыр плавленый 160 г
  • Грибы 250 г
  • Огурцы консервированные 2 шт
  • Бекон 150 г
  • Кетчуп
  • Соль
  • Перец
  • Чеснок

Способ приготовления:

1. Мясо отбейте, посолите, поперчите.

Мясо с начинкой

2. Смешайте жареные грибы с порезанными солеными огурцами, крем-сыром, солью, перцем, перемешайте и выложите начинку на мясо. Беконом обмотайте мясо.

Сколько готовить мясо

3. Выложите на противень, смажьте кетчупом, запекайте до готовности.

Готовое блюдо

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