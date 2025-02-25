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Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные рулетики с сырно-грибной начинкой
Если вам надоели отбивные, тогда приготовьте вкусные рулетики с разными начинками. Мясо важно хорошо отбить, посолить, поперчить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных рулетиков, с сырно-грибной начинкой.
Ингредиенты:
- Биток свинной 500 г
- Сыр плавленый 160 г
- Грибы 250 г
- Огурцы консервированные 2 шт
- Бекон 150 г
- Кетчуп
- Соль
- Перец
- Чеснок
Способ приготовления:
1. Мясо отбейте, посолите, поперчите.
2. Смешайте жареные грибы с порезанными солеными огурцами, крем-сыром, солью, перцем, перемешайте и выложите начинку на мясо. Беконом обмотайте мясо.
3. Выложите на противень, смажьте кетчупом, запекайте до готовности.
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