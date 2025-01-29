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Вкуснее, чем курица: сочные запеченные перепелки для праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
546
Рецепт перепелок

Если вы хотите приготовить вкусные и сочные перепелки, обязательно замаринуйте их в маринаде из горчицы, с медом и соевым соусом. Этот маринад сделает мясо очень сочным.

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Как вкусно приготовить перепелку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных перепелок, с горчицей и чесноком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Перепелка – две маленькие
  • Чеснок – два зубчика
  • Имбирь сухой – 1 чайная ложка
  • Зернистая горчица – 2 чайные ложки
  • Горчица – 1 чайная ложка
  • Мед – 1/2 чайной ложки
  • Оливковое масло – 2 столовые ложки
  • Соевый соус – 2 столовые ложки

Способ приготовления:

1. Режем перепел по спинке и отбиваем.

Перепелки для приготовления

2. Готовим маринад: чеснок, сухой имбирь, зернистую горчицу, обычную горчицу, мед, растительное масло и соевый соус. Хорошо перемешиваем.

Маринад для мяса

3. Поливаем перепел маринадом и перчим.

Приготовление мяса

4. Отправляем в духовку на 180 градусов на 40 минут. Через 30 минут переворачиваем на другую сторону и запекаем еще 10 минут.

Готовые перепелки

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