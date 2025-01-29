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Вкуснее, чем курица: сочные запеченные перепелки для праздничного стола
Если вы хотите приготовить вкусные и сочные перепелки, обязательно замаринуйте их в маринаде из горчицы, с медом и соевым соусом. Этот маринад сделает мясо очень сочным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных перепелок, с горчицей и чесноком.
Ингредиенты:
- Перепелка – две маленькие
- Чеснок – два зубчика
- Имбирь сухой – 1 чайная ложка
- Зернистая горчица – 2 чайные ложки
- Горчица – 1 чайная ложка
- Мед – 1/2 чайной ложки
- Оливковое масло – 2 столовые ложки
- Соевый соус – 2 столовые ложки
Способ приготовления:
1. Режем перепел по спинке и отбиваем.
2. Готовим маринад: чеснок, сухой имбирь, зернистую горчицу, обычную горчицу, мед, растительное масло и соевый соус. Хорошо перемешиваем.
3. Поливаем перепел маринадом и перчим.
4. Отправляем в духовку на 180 градусов на 40 минут. Через 30 минут переворачиваем на другую сторону и запекаем еще 10 минут.
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