Вкуснее, чем курица: сочные запеченные перепелки для праздничного стола

Если вы хотите приготовить вкусные и сочные перепелки, обязательно замаринуйте их в маринаде из горчицы, с медом и соевым соусом. Этот маринад сделает мясо очень сочным.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных перепелок, с горчицей и чесноком.

Ингредиенты:

Перепелка – две маленькие

Чеснок – два зубчика

Имбирь сухой – 1 чайная ложка

Зернистая горчица – 2 чайные ложки

Горчица – 1 чайная ложка

Мед – 1/2 чайной ложки

Оливковое масло – 2 столовые ложки

Соевый соус – 2 столовые ложки

Способ приготовления:

1. Режем перепел по спинке и отбиваем.

2. Готовим маринад: чеснок, сухой имбирь, зернистую горчицу, обычную горчицу, мед, растительное масло и соевый соус. Хорошо перемешиваем.

3. Поливаем перепел маринадом и перчим.

4. Отправляем в духовку на 180 градусов на 40 минут. Через 30 минут переворачиваем на другую сторону и запекаем еще 10 минут.

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