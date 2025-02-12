Вкуснее, чем винегрет: очень полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день
Свекла – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для первых блюд, а также закусок, салатов. Еще свеклу можно добавлять при консервации, делать из нее соусы, а также добавлять сок из него в крема для десертов для яркого цвета.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, с апельсином и сыром.
Ингредиенты:
- руккола – 150-160 г
- апельсин – 1 большой
- свекла – 1-2 шт.
- фета – 120 г
- семена белого и черного кунжута и семена подсолнечника
Для заправки:
- масло оливковое – 3-4 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- горчица – 1 ч.л. с горкой
- соль – 1/3 ч.л.
- сок лимона или винный уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите до готовности, охладите до комнатной температуры.
2. Рукколу промойте, промокните бумажным полотенцем и выложите на тарелку. Сверху выложите нарезанный четвертинками апельсин. Следующим слоем выложите нарезанную соломкой свеклу и сверху выложите нарезанную кубиками фету.
3. Для заправки: в миску налейте масло, добавьте горчицу, мед, лимонный сок, соль. Все перемешайте и полейте салат.
4. На сковороде обжарьте семена черного и белого кунжута и семена подсолнечника буквально минуту. Украсьте сверху салат.
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