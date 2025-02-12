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Вкуснее, чем винегрет: очень полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Вкуснее, чем винегрет: очень полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день

Свекла – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для первых блюд, а также закусок, салатов. Еще свеклу можно добавлять при консервации, делать из нее соусы, а также добавлять сок из него в крема для десертов для яркого цвета.

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Полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, с апельсином и сыром.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • руккола – 150-160 г
  • апельсин – 1 большой
  • свекла – 1-2 шт.
  • фета – 120 г
  • семена белого и черного кунжута и семена подсолнечника

Для заправки:

  • масло оливковое – 3-4 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л. с горкой
  • соль – 1/3 ч.л.
  • сок лимона или винный уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите до готовности, охладите до комнатной температуры.

Свекла для салата

2. Рукколу промойте, промокните бумажным полотенцем и выложите на тарелку. Сверху выложите нарезанный четвертинками апельсин. Следующим слоем выложите нарезанную соломкой свеклу и сверху выложите нарезанную кубиками фету.

Приготовление салата

3. Для заправки: в миску налейте масло, добавьте горчицу, мед, лимонный сок, соль. Все перемешайте и полейте салат.

Заправка для салата

4. На сковороде обжарьте семена черного и белого кунжута и семена подсолнечника буквально минуту. Украсьте сверху салат.

Готовый салат

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