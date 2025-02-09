Вкусный и красивый десерт в день Валентина: идея для праздничного чаепития

Вскоре придет День святого Валентина, когда все влюбленные будут дарить друг другу романтические сюрпризы и создавать хорошее настроение. А поскольку самый лучший подарок – это тот, что был создан своими руками, можно попробовать самостоятельно приготовить десерт.

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Идеей романтического десерта в Instagram поделилась фудблогер с ником healthyholme. Вкус будет не только вкусный, но и очень красивый.

Ингредиенты

Белый шоколад

Розовый краситель

Способ приготовления

1. Шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновке с помощью импульсов.

2. Выливаем шоколад на застеленный пергаментом противень и разравниваем.

3. 2 ст.л. растопленного шоколада смешиваем с красителем.

4. Используем маленькую ложку, чтобы разместить точечки розового цвета на белом шоколаде.

5. Используйте палочку или зубочистку, чтобы создать сердечки, перемещая палочку вертикально через розовую точку.

6. Отправьте в морозилку до полного застывания, после чего разбейте шоколад в куски.

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