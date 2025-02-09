Вкусный и красивый десерт в день Валентина: идея для праздничного чаепития
Вскоре придет День святого Валентина, когда все влюбленные будут дарить друг другу романтические сюрпризы и создавать хорошее настроение. А поскольку самый лучший подарок – это тот, что был создан своими руками, можно попробовать самостоятельно приготовить десерт.
Идеей романтического десерта в Instagram поделилась фудблогер с ником healthyholme. Вкус будет не только вкусный, но и очень красивый.
Ингредиенты
- Белый шоколад
- Розовый краситель
Способ приготовления
1. Шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновке с помощью импульсов.
2. Выливаем шоколад на застеленный пергаментом противень и разравниваем.
3. 2 ст.л. растопленного шоколада смешиваем с красителем.
4. Используем маленькую ложку, чтобы разместить точечки розового цвета на белом шоколаде.
5. Используйте палочку или зубочистку, чтобы создать сердечки, перемещая палочку вертикально через розовую точку.
6. Отправьте в морозилку до полного застывания, после чего разбейте шоколад в куски.
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