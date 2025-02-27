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Вкусный овощной салат без майонеза: как приготовить

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
90
Вкусный овощной салат без майонеза: как приготовить

Овощные салаты – это не только вкусно, но очень полезно. Но только при использовании правильной заправки, вместо надоевшего майонеза.

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Как приготовить такой салат, точно знает фудблогер с ником veseliyseli. В Instagram она показала, чем можно заменить майонез в салате, после чего получится очень вкусное и полезное блюдо.

Вкусный овощной салат без майонеза: как приготовить

Ингредиенты

  • Капуста – 500 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Зелень – пучок.

Ингредиенты для заправки

  • Петрушка – пучок
  • Лимон – ½ шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Цедра лимона – ½ шт.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Капусту натираем с помощью овощечистки.

Вкусный овощной салат без майонеза: как приготовить

2. Морковь натираем на терке для корейских овощей.

3. Огурец нарезаем полукольцами.

Вкусный овощной салат без майонеза: как приготовить

4. Зелень мелко шинкуем.

5. Все ингредиенты для заправки перебиваем в чаше блендера до однородности.

Вкусный овощной салат без майонеза: как приготовить

6. Заправляем салат.

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