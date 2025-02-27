Вкусный овощной салат без майонеза: как приготовить

Овощные салаты – это не только вкусно, но очень полезно. Но только при использовании правильной заправки, вместо надоевшего майонеза.

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Как приготовить такой салат, точно знает фудблогер с ником veseliyseli. В Instagram она показала, чем можно заменить майонез в салате, после чего получится очень вкусное и полезное блюдо.

Ингредиенты

Капуста – 500 гр.

Морковь – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Зелень – пучок.

Ингредиенты для заправки

Петрушка – пучок

Лимон – ½ шт.

Чеснок – 3 зуб.

Масло растительное – 4 ст.л.

Цедра лимона – ½ шт.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Капусту натираем с помощью овощечистки.

2. Морковь натираем на терке для корейских овощей.

3. Огурец нарезаем полукольцами.

4. Зелень мелко шинкуем.

5. Все ингредиенты для заправки перебиваем в чаше блендера до однородности.

6. Заправляем салат.

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