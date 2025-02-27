Видео дня
Вкусный овощной салат без майонеза: как приготовить
Овощные салаты – это не только вкусно, но очень полезно. Но только при использовании правильной заправки, вместо надоевшего майонеза.
Как приготовить такой салат, точно знает фудблогер с ником veseliyseli. В Instagram она показала, чем можно заменить майонез в салате, после чего получится очень вкусное и полезное блюдо.
Ингредиенты
- Капуста – 500 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Зелень – пучок.
Ингредиенты для заправки
- Петрушка – пучок
- Лимон – ½ шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Цедра лимона – ½ шт.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Капусту натираем с помощью овощечистки.
2. Морковь натираем на терке для корейских овощей.
3. Огурец нарезаем полукольцами.
4. Зелень мелко шинкуем.
5. Все ингредиенты для заправки перебиваем в чаше блендера до однородности.
6. Заправляем салат.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: