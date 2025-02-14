Вкусный, прозрачный и наваристый бульон из запеченных костей: как правильно готовить
Вкусные бульоны не обязательно варить из мяса, для него также идеально подойдут и косточки. Только перед тем как варить из них бульон, кулинары советуют их запечь, так блюдо будет очень ароматным и вкусным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного бульона из косточек, жареных овощей.
Ингредиенты:
- 1,5кг телячьих косточек
- томатная паста
- 5л воды
- 1-2 лука
- 1-2 моркови
- 3-4 стебля сельдерея
- 3-4 зуб. чеснока
- 3-4 лавровых листа
- 5-6 горошин душистого перца
- соль
Способ приготовления:
1. Косточки смажьте томатной пастой со всех сторон и запекайте при 180-200С 30 минут.
2. Лук и морковь чистить не следует. Разрежьте пополам и обжарьте на сухой сковороде.
3. Кости, овощи и все остальные ингредиенты сложите в кастрюлю и залейте холодной водой.
4. Варите 3,5-4 часа на очень слабом огне без крышки. Периодически снимайте с поверхности пену и жир. За 15 минут до конца посолите по вкусу.
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