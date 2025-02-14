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Вкусный, прозрачный и наваристый бульон из запеченных костей: как правильно готовить

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
183
Вкусный, прозрачный и наваристый бульон из запеченных костей: как правильно готовить

Вкусные бульоны не обязательно варить из мяса, для него также идеально подойдут и косточки. Только перед тем как варить из них бульон, кулинары советуют их запечь, так блюдо будет очень ароматным и вкусным.

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Домашний бульон

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного бульона из косточек, жареных овощей. 

Рецепт бульона

Ингредиенты: 

  • 1,5кг телячьих косточек
  • томатная паста
  • 5л воды
  • 1-2 лука
  • 1-2 моркови
  • 3-4 стебля сельдерея
  • 3-4 зуб. чеснока
  • 3-4 лавровых листа
  • 5-6 горошин душистого перца
  • соль

Способ приготовления: 

1. Косточки смажьте томатной пастой со всех сторон и запекайте при 180-200С 30 минут.

Запеченные косточки

 2. Лук и морковь чистить не следует. Разрежьте пополам и обжарьте на сухой сковороде.

Овощи для блюда

3. Кости, овощи и все остальные ингредиенты сложите в кастрюлю и залейте холодной водой.

Приготовление бульона

4. Варите 3,5-4 часа на очень слабом огне без крышки. Периодически снимайте с поверхности пену и жир. За 15 минут до конца посолите по вкусу. 

Готовый бульон

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