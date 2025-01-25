Вкусный салат с печенью и апельсинами: идеально дополнит праздничный стол
Уже давно салаты на праздничном столе – это не только вкусная еда, но прекрасное украшение. Внешний вид современного блюда может быть настолько аппетитным, что люди не смогут удержаться, чтобы его не отведать.
Рецептом одного из таких салатов в Instagram поделилась фудблогер с ником talli sun. В его состав входит куриная печень и апельсины, сочетание которых оказалось просто божественным.
Ингредиенты
- Печень куриная – 250-300 гр.
- Апельсин – 1 шт.
- Томаты черри – 5-6 шт.
- Микс салата
- Бальзамический уксус – 1 ч.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Кунжут
- Оливковое масло
Ингредиенты для заправки
- Сок апельсина – 2-3 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Апельсин чистим, вырезаем мякоть ломтиками. Из оставшейся части выжимаем сок для заправки.
2. Смешиваем заправку.
3. Печень обсушиваем бумажными полотенцами и жарим на среднем огне по 1-2 мин. с каждой стороны к легкой корочке.
4. Добавляем соль, перец и бальзамический уксус и мед и жарим еще 2 минуты до легкой карамелизации.
5. Выкладываем на тарелку микс салата, черри, печень, апельсины. Полим заправкой, посыпаем кунжутом.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: