Вкусный салат с печенью и апельсинами: идеально дополнит праздничный стол

Уже давно салаты на праздничном столе – это не только вкусная еда, но прекрасное украшение. Внешний вид современного блюда может быть настолько аппетитным, что люди не смогут удержаться, чтобы его не отведать.

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Рецептом одного из таких салатов в Instagram поделилась фудблогер с ником talli sun. В его состав входит куриная печень и апельсины, сочетание которых оказалось просто божественным.

Ингредиенты

Печень куриная – 250-300 гр.

Апельсин – 1 шт.

Томаты черри – 5-6 шт.

Микс салата

Бальзамический уксус – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л.

Кунжут

Оливковое масло

Ингредиенты для заправки

Сок апельсина – 2-3 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Апельсин чистим, вырезаем мякоть ломтиками. Из оставшейся части выжимаем сок для заправки.

2. Смешиваем заправку.

3. Печень обсушиваем бумажными полотенцами и жарим на среднем огне по 1-2 мин. с каждой стороны к легкой корочке.

4. Добавляем соль, перец и бальзамический уксус и мед и жарим еще 2 минуты до легкой карамелизации.

5. Выкладываем на тарелку микс салата, черри, печень, апельсины. Полим заправкой, посыпаем кунжутом.

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