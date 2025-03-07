Вкусный салат с селедкой для праздничного стола: из чего приготовить

Салат – это блюдо, которое обязательно должно присутствовать на каждом праздничном столе. Их разнообразие поражает, в связи с чем каждый человек сможет выбрать для себя наилучшим.

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Вот, например, фудблогер с ником nelly.cooking в Instagram показала рецепт салата с селедкой, точно понравившейся всем. Особую любовь он приобретет среди хозяек, ведь готовится очень легко.

Ингредиенты

Сельдь – 200 гр.

Огурец – 200 гр.

Горох – 200 гр.

Лук – ½ шт.

Картофель – 3 шт.

Зелень

Масло

Горчица в зернах

Ингредиенты для маринования

Уксус – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Вода

Способ приготовления

1.Лук нарезаем и добавляем все ингредиенты для маринования. Перемешиваем и оставляем на 30 минут.

2. Соединяем отварной картофель, сельдь, горох, огурец, маринованный лук и зелень.

3. Заправляем растительным маслом и горчицей в зернах.

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