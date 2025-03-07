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Вкусный салат с селедкой для праздничного стола: из чего приготовить
Салат – это блюдо, которое обязательно должно присутствовать на каждом праздничном столе. Их разнообразие поражает, в связи с чем каждый человек сможет выбрать для себя наилучшим.
Вот, например, фудблогер с ником nelly.cooking в Instagram показала рецепт салата с селедкой, точно понравившейся всем. Особую любовь он приобретет среди хозяек, ведь готовится очень легко.
Ингредиенты
- Сельдь – 200 гр.
- Огурец – 200 гр.
- Горох – 200 гр.
- Лук – ½ шт.
- Картофель – 3 шт.
- Зелень
- Масло
- Горчица в зернах
Ингредиенты для маринования
- Уксус – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Вода
Способ приготовления
1.Лук нарезаем и добавляем все ингредиенты для маринования. Перемешиваем и оставляем на 30 минут.
2. Соединяем отварной картофель, сельдь, горох, огурец, маринованный лук и зелень.
3. Заправляем растительным маслом и горчицей в зернах.
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