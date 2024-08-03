Во всем виноват ретроградный Меркурий: три знака ждет 'адски' тяжелая неделя

Уже 5 августа Меркурий начнет свое ретроградное движение, принося в нашу жизнь хаос и смятение. При этом он будет двигаться через знак Девы, что означает, что особое внимание нужно будет уделять вопросам здоровья и работы.

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Особенно осторожными астрологи рекомендуют быть представителям трех знаков зодиака. Если они не проявят должного внимания, их ждет адская тяжелая неделя. Читайте дальше, кому придется просчитывать каждый шаг и какие сферы у них пострадают больше всего.

Дева

Поскольку Меркурий ретрограден в вашем знаке и при этом он же является вашей планетой-покровителем, на вас этот транзит окажет наибольшее влияние. Не удивляйтесь, если забудете что-то важное или долгожданная встреча будет отменена. Особенно напряженным для вас окажется понедельник. Высок будет риск ссоры, особенно с детьми. Во вторник ждите сверхурочных задач на работе. Всю неделю вы будете испытывать раздражение и легко выходить из себя. Старайтесь держать эмоции под контролем, чтобы не нанести своим отношениям непоправимый вред.

Рыбы

Меркурий ретрограден в вашем 7-м Доме партнеров, поэтому в течение следующих трех недель все, что может пойти не так, пойдет не так. Вам нужно сосредоточиться на том, чтобы определить, чего вы хотите и что вам нужно. Наиболее опасным с точки зрения возникновения конфликтов будет вторник – вы будете буквально закипать от любого пустяка. Поэтому старайтесь дышать поглубже. В четверг высказывайте свои мысли максимально прямолинейно, если хотите, чтобы вас правильно поняли. К выходным страсти начнут улегаться, но постарайтесь приложить усилия, чтобы отпустить все обиды.

Близнецы

Как и Девой, вами руководит Меркурий, который как раз переходит в ретроград. В результате это повлияет на вас в большей степени, чем на других. Это движение планеты пошатнет все базовые сферы вашей жизни, включая работу. Вы сейчас не владеете какой-то информацией, которая является ключевой для понимания ситуации. И это вызывает у вас беспокойство и раздражение. В скором времени все откроется, но до этого нужно продержаться и не выйти из берегов. Прежде чем что-нибудь сделать или сказать, постарайтесь убедиться, что вы не делаете из мухи слона. Особенно во вторник и четверг. Обязательно уточняйте все, что кажется вам хоть немного непонятным. И гоните от себя плохие воспоминания, им сейчас не место в вашей жизни.

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