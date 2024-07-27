Водители будут в восторге: как выглядит авто будущего

Будущее наступает слишком быстро. Технологии, считавшиеся еще несколько десятилетий назад нереалистичными, сейчас активно используются не только на научном уровне, но и в быту.

Видео дня

В сети попытались вообразить, какими будут автомобили будущего. Все, начиная от разработки и дизайна и заканчивая автономным управлением, будет поддерживаться генеративными алгоритмами ИИ.

Беспилотные автомобили

Профессия водителя может вообще исчезнуть – эксперты уверены, что скоро автомобили будут беспилотными.

Микрочипы

Мощные чипсеты повысят турбонаддув во всем – от производительности до безопасности. Они обеспечат молниеносную вычислительную мощность, управляя всем: от автономного вождения до диагностики в реальном времени.

Цифровые помощники

Голосовое управление преобразуется в стандартную функцию. Более того – авто будет оборудовано цифровыми помощниками. Они станут достаточно умными, чтобы поинтересоваться вашим настроением, дать действенный совет и выполнять еще ряд важных функций.

Развлекательная система

Где экран, там и поток дохода. Новейшие авто будут оборудованы для поддержки игр, киносеансов и т.д. А точки доступа Wi-Fi больше не ограничиваются моделями премиум-класса.

Программно-определенное транспортное средство (SDV)

Будущее – это автомобиль, определяемый программным обеспечением и дистанционными обновлениями. Транспортные средства можно будет обновлять в течение всего срока эксплуатации.

Навигация

Расширенная реальность означает интенсивное использование виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Это включает расширенную навигацию BMW, использующую камеру для проектирования стрелок направлений на цифровую проекцию вашего маршрута, чтобы вы не пропустили поворот.

Электронное топливо

Электронное топливо – единственный способ достичь нулевого выброса углерода в странах без стабильной электрической сети. Создать и масштабировать е-топливо не так просто, поэтому оно стоит вчетверо дороже обычного топлива.

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