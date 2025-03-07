Воздушный и очень вкусный кокосовый финский блин с творожной начинкой: вкуснее, чем блины

Если вы хотите приготовить очень вкусное блюдо на подобие блинов, но не хотите долго стоять возле плиты тогда приготовьте очень простой, но очень вкусный финский блин, который готовится просто в духовке. И к тому же, для приготовления основы вам понадобятся все те же продукты, что и для обычных блинов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина, с творогом и кокосовой стружкой.

Ингредиенты:

Для блина:

5 яиц

400 мл молока

180 г муки

1 ст. л. сахара

щепотка соли

30 г растопленного масла

Для начинки:

500 г кисломолочного творога

150 г сгущенки

80 г кокосовой стружки

Способ приготовления:

1. В миске взбить яйца с сахаром и солью. Добавить молоко, постепенно всыпать муку и перемешать до однородности. Влить растопленное масло, перемешать еще раз.

2. Разогреть духовой шкаф до 200°C. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто в форму и выпекать 20 минут, пока блинчик не станет румяным.

3. Начинка: кисломолочный творог смешать со сгущенкой и кокосовой стружкой до однородности.

4. Готовый блинчик достать из духовки и немного остудить. Смазать творожной начинкой, свернуть в рулет.

5. Нарезать порционными кусочками, по желанию полить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.

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