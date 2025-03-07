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Воздушный и очень вкусный кокосовый финский блин с творожной начинкой: вкуснее, чем блины

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
108
Рецепт блина

Если вы хотите приготовить очень вкусное блюдо на подобие блинов, но не хотите долго стоять возле плиты тогда приготовьте очень простой, но очень вкусный финский блин, который готовится просто в духовке. И к тому же, для приготовления основы вам понадобятся все те же продукты, что и для обычных блинов.

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Как приготовить финский блин

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина, с творогом и кокосовой стружкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

Для блина:

  • 5 яиц
  • 400 мл молока
  • 180 г муки
  • 1 ст. л. сахара
  • щепотка соли
  • 30 г растопленного масла

Для начинки:

  • 500 г кисломолочного творога
  • 150 г сгущенки
  • 80 г кокосовой стружки

Способ приготовления:

1. В миске взбить яйца с сахаром и солью. Добавить молоко, постепенно всыпать муку и перемешать до однородности. Влить растопленное масло, перемешать еще раз.

Тесто для блинов

2. Разогреть духовой шкаф до 200°C. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто в форму и выпекать 20 минут, пока блинчик не станет румяным.

Приготовление блюда

3. Начинка: кисломолочный творог смешать со сгущенкой и кокосовой стружкой до однородности.

Начинка из творога

4. Готовый блинчик достать из духовки и немного остудить. Смазать творожной начинкой, свернуть в рулет.

Приготовление блина

5. Нарезать порционными кусочками, по желанию полить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.

Готовый блин

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