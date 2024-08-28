Возвращение Джима Керри и злой Киану Ривз: вышел первый трейлер 'Ежа Соника 3'

Компания Paramount обнародовала первый трейлер фильма "Ежик Соник 3", в котором рассказывается об одном из самых знаменитых врагов Соника, злом еже Шедоу. Премьера триквела состоится в кинотеатрах 20 декабря 2024 года.

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Стало известно, что Киану Ривз озвучит главного антагониста, Бен Шварц – Соника, а Джим Керри снова появится на экранах в образе злого доктора Роботника. Детали о премьере рассказало издание Variety.

Премьера фильма "Еж Соник" состоялась в кинотеатрах в феврале 2020 года, а продолжение вышло в апреле 2022 года. Оба фильма вместе собрали более 724 миллионов долларов в мировом прокате. Джефф Фаулер, снявший первые два фильма, возвращается для третьего.

Премьера третьей части приключенческого блокбастера запланирована на 20 декабря и она снова смешает анимационного героя с живыми персонажами во взрывном происшествии с заоблачными ставками.

В трейлере мы снова встретимся с Соником (озвученным Беном Шварцем) и Тейлзом (Колин О'Шонеси), которые объединяются со своим бывшим врагом Наклзом (Идрис Эльба), чтобы сразиться с новым и грозным противником. Судя по всему, происшествие будет посвящено ежу Шедоу, эксперименту с клоном Соника, который стал неудачным и, кажется, почти непобедимым. Антагониста озвучит Киану Ривз.

В третьей части Соника также вернется злодей доктор Роботник, которого снова сыграет Джим Керри. Возвращение персонажа является неожиданностью не только из-за сюжетной линии этого героя в предыдущих частях, но и потому, что Керри недавно объявил о своем уходе от актерства, что, по мнению фанатов, повлияет на его участие во франшизе. Пока что Керри не привязан к каким-либо крупным проектам на ближайшие пару лет.

Актерский состав "Ежа Соника – 3" включает также Джеймса Марсдена, Кристен Риттер, Софию Пернас, Кристо Фернандес, Йорма Такконе.

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