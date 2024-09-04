Впустую потратите отпуск в очередях: названа наиболее перенаселенная столица в Европе

Чего вы ждете от отпуска в Париже ? Романтики, музыки, вкусного кофе и свежих круассанов, доступа к множеству выдающихся произведений искусства.

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Но согласно исследованию компании Deluxe Holiday Homes, вы получите от Парижа толпы и очереди в любой хоть сколько-нибудь интересной локации. Как пишет издание Express, французская столица возглавила рейтинг городов с наибольшим количеством туристов на квадратный километр.

На единицу площади Парижа приходится 351 429 посетителей ежегодно. А соотношение туристов к населению составляет сумасшедшие 1708 процентов.

Это уже влияет на рейтинги города отрицательным образом. Гости города, вынужденные отстаивать огромные очереди, чтобы попасть в выдающиеся достопримечательности, оставляют не слишком восторженные отзывы на агрегаторах типа Tripadvisor. Некоторые жалуются на огромные толпы людей повсюду, другие предупреждают о частом присутствии карманных воров, которых всегда привлекает толпа.

Вдобавок к этому Париж неприятно поражает грязью на улицах, что тоже является следствием большого количества туристов – городские власти просто не успевают убирать за ними. А еще часто посетители проявляют агрессию, как следствие в городе часто можно увидеть уличную драку.

Тем не менее, многих все еще восхищает красота французской столицы и ее наполненность искусством. Люди все еще готовы выстаивать огромные очереди в Лувр и другие художественные музеи, а также бесконечно прогуливаться по парижским улицам, любуясь уникальной архитектурой с множеством дворцов.

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