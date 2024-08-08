'Врата Льва' наберут мощи в день двух восьмерок: что нужно делать 8 августа и как получить максимум

Каждый год 8 августа наступает день "Врат Льва". Это день двух восьмерок, который еще называют галактическим новым годом, когда Солнце в созвездии Льва объединяется со звездой Сириус – олицетворением изобилия, удачи и положительных вибраций.

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Как объясняют астрологи, когда Сириус восходит и солнечные лучи озаряют звезду, людям на Земле открывается их судьба. Именно эта звезда считается сочетанием силы Марса и удачи Юпитера. Она есть небесный инструмент для достижения величия.

Значение "Врат Льва"

Древние египтяне ассоциировали Сириус с богиней Сопдет, приносившей урожай земле и плодовитость всем живым существам. Она возвещала разлив Нила и наступление нового года. И именно ежегодное выравнивание Солнца со звездой означало пик "Врат Льва". Это было столь важным событием, что египтяне устраивали в этот день праздник.

На самом деле, этот астрологический портал остается открытым с 28 июля по 12 августа. Энергия Солнца в это время находится на пике. Многое можно постичь и разобрать в эти дни, направив свое будущее в желаемое русло.

Значение дня 8/8

Почему 8/8 является важной датой для "Врат Льва"? Все из-за нумерологического значения восьмерки. Она несет в себе трансформацию, эволюцию и силу. Это дает нам большой потенциал для полного обретения собственной силы и получения высшей энергии от Вселенной.

Если перевернуть восьмерку на бок, мы получим знак бесконечности. Это намекает на его могущество. Взгляните на карту Таро Сила, на ней как раз изображен льв и знак бесконечности вверху.

В мистицизме символ бесконечности связан с уроборосом – изображением змеи, кусающей свой хвост. Часто его рисуют в форме восьмерки. Уроборос является кругом жизни – творение, разрушение и возрождение. Он двигается в гармоничном ритме со вселенной.

Астрологически число восемь фокусируется на волшебном восьмом доме в карте рождения. Это пространство является очень интенсивным местмо. Оно вызывает воспоминания. А еще представляет секс, смерть и налоги. Предстоят изменения, которые могут быть сложными, но и полезными. Восьмой дом связан с магией, позволяя тем, кто желает роста, создавать желаемую жизнь через проявление.

Мы можем раскрыть секреты мира в восьмом доме, способные повлиять на нас навсегда. Хотя слово "вечность" может показаться несколько неконкретным, на самом деле оно обещает стабильность и долголетие, гарантируя, что наши мечты претворятся в жизнь. Поэтому то, что мы выбираем проявить во время "Врат Льва", оказывает вечное влияние на нашу жизнь.

Как воспользоваться магической датой

Как и древние египтяне, мы можем использовать силу "Врат Льва", чтобы развивать новую жизнь или установить правильный образ мышления для себя. Мы можем выражать свое видение, устанавливая намерения, открывая свои сердца для опыта и отношений, подсчитывая свои достижения и принимая наше настоящее "я".

В этом году портал "Врата Льва" совпадает с новолунием во Льве и вхождением Венеры в Деву 4 августа. Он также синхронизируется с началом ретроградного Меркурия в Деве 5 августа и первой четверти Луны в Скорпионе 12 августа. Возможно, нашим намерениям понадобится минута, чтобы оторваться от земли. Молодая Луна предоставит этим стремлениям крылья для полета. Венера в Деве при этом напоминает нам о необходимости быть терпеливым и доверять процессу.

Создайте доску желаний или творческий журнал со своими мечтами. Если в течение года вы будете стремиться к тому, что наметили себе во время "Врат Льва", все сбудется. Верьте в себя и портал станет вашим путём к успеху.

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